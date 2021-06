Gareth Bale zieht es angeblich in die MLS zu LA Galaxy

Offensivspieler Gareth Bale von Real Madrid liebäugelt in diesem Sommer angeblich mit einem Wechsel in die nordamerikanische MLS. Dies berichtet der englische Daily Mirror.

Demnach ist LA Galaxy ein ernsthaftes Ziel für Bale, wobei beim Klub in Los Angeles in der Vergangenheit bereits ehemalige Weltstars wie David Beckham, Steven Gerrard oder Zlatan Ibrahimovic gespielt haben.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um die Zukunft des walisischen Nationalspielers, der in der abgelaufenen Saison an Tottenham Hotspur ausgeliehen war und in Madrid noch einen Vertrag bis 2022 besitzt.

Nachdem Bale-Berater Jonathan Barnett zuletzt einen Verbleib des 31-Jährigen bei den Spurs ausgeschlossen hatte, verwies er auf den gültigen Vertrag bei den Königlichen. Dennoch ist Bales Zukunft allem Anschein nach offen.