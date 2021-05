Toni Kroos über Corona-Erkrankung: EM? "Natürlich werde ich bereit sein"

Toni Kroos von Real Madrid hat in seinem Podcast Einfach mal luppen offen von temporären Gewichtszunahmen während seinen Urlauben erzählt.

"Wenn ich vier Wochen Urlaub habe, dann sage ich zwei Wochen lang: Ihr könnt mich am Arsch lecken, ich esse was ich will, ich trinke, was ich will. Einfach mal kein Fußball. Das Ergebnis ist, dass ich wissentlich zunehme", sagte Kroos.

Wie es dann weitergeht? "Die nächsten zwei Wochen bis zum Trainingsstart fahre ich runter, esse viel, viel weniger, trinke nur mehr Wasser, mache Läufe und schaffe es, diese zwei bis drei Kilo wieder wegzuhaben. Mein Urlaubsplan ist: Erst bewusst zunehmen, dann bewusst abnehmen."

Kroos Ziel ist es, "aus dem Urlaub wieder zu kommen und nicht mehr zu wiegen als vorher. Das hat nicht immer geklappt, aber es war nie mehr als eines, oder eineinhalb Kilo mehr." Nach seiner Karriere wolle Kroos "fit und sportlich" bleiben: "Das ist der Anspruch an mich."

© getty Toni Kroos von Real Madrid hat in seinem Podcast Einfach mal luppen offen von temporären Gewichtszunahmen während seinen Urlauben erzählt.

Kroos über EM: "Natürlich werde ich bereit sein"

Für die EM ist Kroos, der am Montag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kein Wackelkandidat: "Natürlich werde ich bereit sein. Soviel kann ich schon mal sagen", sagte er. Vom 28. Mai bis 6. Juni absolviert das DFB-Team in Seefeld ein Trainingslager, im Idealfall könne er "ganz normal anreisen. Wenn es zwei, drei Tage länger dauert, dann dauert es halt zwei, drei Tage länger".

Bereits seit Freitag ist er in Quarantäne, nachdem ein Mitarbeiter des Hauses positiv getestet wurde. Am Sonntag habe Kroos Fieber bekommen. "Da hätte ich auch keinen Test mehr gebraucht. Ich kann das keinem weiter empfehlen. Man muss das nicht gehabt haben, um cool zu sein."