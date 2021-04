An diesem Wochenende steht mal wieder der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona an. Doch wer überträgt das Spitzenspiel überhaupt? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos.

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es nicht, Bewegtbild gibt es dennoch auf legale Art und Weise.

Der Clasico läuft auch in diesem Jahr exklusiv live auf DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Exklusivrechte an der spanischen Primera Division.

Die Übertragung beim "Netflix des Sports" beginnt um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Moderator Lukas Schönmüller führt dann durch das Programm. Kommentiert werden wird die Partie von Uli Hebel gemeinsam mit Benny Lauth, der ihm als Experte zur Seite stehen wird.

Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr die Begegnung also völlig problemlos live verfolgen. Ein Abonnement kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahresabo.

© getty Real Madrid empfängt den FC Barcelona.

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid - FC Barcelona heute im Re-Live?

Bei DAZN könnt Ihr das Aufeinandertreffen der beiden spanischen Giganten auch im Re-Live sehen. Die gesamte Übertragung von DAZN ist auch später am Samstag oder auch am nächsten Tag noch voll abzurufen.

Wer zeigt / überträgt Highlights des Clasico Real Madrid - FC Barcelona?

Die Highlights der heutigen Partie könnt Ihr ebenfalls auf DAZN verfolgen. Eine weitere Möglichkeit, um die Highlights des Spitzenspiels zu sehen, bietet Euch SPOX. Auch auf unserer Seite könnt Ihr die Highlights nach dem Abpfiff abrufen.

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid - FC Barcelona? Clasico heute im Liveticker?

Ihr wollt die Partie lieber im Liveticker verfolgen? Gar kein Problem. In unserem Liveticker verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Hier geht's zum Liveticker von Real Madrid gegen den FC Barcelona.

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Primera Division

Datum: 10. April 2021

Uhrzeit: 21.00

21.00 Ort: Estadio Alfredo di Stefano (Madrid)

Estadio Alfredo di Stefano (Madrid) Übertragung: DAZN

Re-Live: DAZN

Highlights: SPOX, DAZN

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV und Livestream? Ausgangslage in der Tabelle

Hochspannung herrscht in der Primera Division vor dem Clasico. Real Madrid und den FC Barcelona trennen lediglich zwei Punkte. An der Tabellenspitze liegt Atletico Madrid mit 66 Zählern.

Platz Verein Spiele +/- Pkt. 1 Atletico Madrid 29 32 66 2 FC Barcelona 29 44 65 3 Real Madrid 29 28 63 4 FC Sevilla 29 19 58 5 Real Sociedad 29 16 46 6 FC Villarreal 29 11 46

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV und Livestream? Kader, Personal, Aufstellungen

Real Madrid muss wie im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals auf seine angestammte Innenverteidigung verzichten. Raphael Varane fällt wegen einer Covid-19-Erkrankung aus, Sergio Ramos fehlt wegen einer Oberschenkelverletzung. Außerdem kann Trainer Zinedine Zidane weiterhin nicht auf Eden Hazard zurückgreifen.

Beim FC Barcelona ist weiterhin Coutinho nicht einsatzbereit. Gleiches gilt für Ansu Fati, dem sogar das Saison-Aus droht.

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV und Livestream? Die voraussichtlichen Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Asensio, Benzema

Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Asensio, Benzema FC Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Araujo - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Dembele, Griezmann

© getty Real-Kapitän Sergio Ramos fehlt gegen den FC Barcelona aufgrund einer Verletzung.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV und Livestream? So gingen die letzten Clasicos aus

Das Hinspiel gewann Real Madrid in dieser Saison mit 3:1. Federico Valverde, Sergio Ramos und Luka Modric erzielten die Treffer für die Königlichen.

Ansu Fati gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Hier geht es zu den Highlights des Hinspiels.