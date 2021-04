Real Madrid: Bayern-Ziel Lucas Vazquez mit Kreuzbandriss im Clasico gegen Barcelona

Flügelspieler Lucas Vazquez wird seinem Verein Real Madrid für den Rest der Saison fehlen. Wie der Klub am Sonntag bekannt gab, hat sich der Spanier im Clasico gegen den FC Barcelona (2:1) am Samstag einen Kreuzbandriss zugezogen.

Vazquez war bereits in der ersten Halbzeit im Rahmen eines heftigen Zweikampfs von Barcas Mittelfeldmotor Sergio Busquets getroffen worden.

Während Busquets weitermachen konnte, musste der 29-Jährige ausgewechselt werden. Für ihn kam in der 43. Minute Alvaro Odriozola in die Partie.

Für Vazquez kommt die Verletzung zur Unzeit: Der Spanier hatte sich durch starke Leistungen gerade in den Fokus von Nationaltrainer Luis Enrique gespielt. Der Clasico könnte zudem das letzte Spiel von Vazquez im Trikot der Königlichen gewesen sein: Der im Sommer ablösefreie Angreifer wird in den letzten Wochen immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.