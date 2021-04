FC Barcelona: Ousmane Dembele vor Vertragsverhandlungen optimistisch

Ousmane Dembele hat sich optimistisch bezüglich einer Vertragsverlängerung beim FC Barcelona geäußert. Aktuell fühle er sich rundum zufrieden, sagte er gegenüber BeInSPorts.



"Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Bislang hat es noch keine Gespräche mit dem Klub gegeben. Ich bin glücklich und fühle mich gut", sagte Dembele. Bereits Ende März berichtete Mundo Deportivo darüber, dass eine Vertragsverlängerung mit Dembele auch bei den Verantwortlichen des FC Barcelona eine hohe Priorität habe.

"Körperlich hat er sich enorm verbessert. Ich denke, das war der Schlüssel dazu, konstant in so vielen Spielen Qualität zu zeigen. Also, ja, wenn es nach mir geht, hätte ich gerne, dass er bei uns bleibt", sagte Barca-Trainer Ronald Koeman nach dem Spiel gegen Real Valladolid. Dembele absolvierte 111 Spiele im Barca-Dress, schoss dabei 29 Tore und bereitete 20 weitere vor.

In der Vergangenheit hatte Dembele oft mit Verletzungen zu kämpfen, nun ist er aber wieder in Topform, in dieser Saison gelangen ihm bereits 10 Tore und vier Assists. Dass die Verhandlungen mit dem neuen Barca-Präsident Joan Laporta geführt werden, scheint für Dembele aber kein Problem zu sein: "Es gibt nun einen neuen Präsidenten, den ich noch nicht gut kenne. Aber er ist sehr nah an den Spielern dran. Wir werden sehen, wie es läuft."