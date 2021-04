Clasico: Real Madrid - FC Barcelona im Liveticker

Real Madrid trifft heute auf den FC Barcelona, die nächste Ausgabe des Clasicos steht an. Wer setzt sich im Duell der Erzrivalen durch? Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Clasico: Real Madrid - FC Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Auf Platz zwei liegt natürlich der FC Barcelona. Auch die Katalanen schielen also in Richtung Tabellenspitze. Mit einem Sieg über Madrid könnte Barca sogar die Tabellenspitze übernehmen, sofern Atletico am 30. Spieltag nicht gewinnt. Bei einer Niederlage von Atletico würde den Katalanen sogar ein Unentschieden im Clasico reichen, um auf Platz eins zu springen.

Mit einem Sieg über den Erzrivalen könnte sich Real Madrid heute endgültig im Meisterrennen der spanischen Primera Division zurückmelden. Aktuell rangieren die Königlichen nur auf Platz drei, sechs Punkte trennen die Madrilenen von Tabellenführer Atletico.

Herzlich Willkommen zum Liveticker des Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Die Partie wird heute um 21.00 Uhr angepfiffen.

Real Madrid - FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Asensio, Benzema

Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Asensio, Benzema FC Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Araujo - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Dembele, Griezmann

Clasico: Real Madrid - FC Barcelona heute im TV und Livestream

Clasico: Real Madrid - FC Barcelona - So gingen die letzten Duelle aus