Real Madrid: Zinedine Zidane schließt Rückkehr von Cristiano Ronaldo nicht aus

Seit dem Ausscheiden von Juventus Turin aus der Champions League ranken sich Gerüchte um einen Transfer von CR7. Zidane schließt nichts aus.

Zinedine Zidane, Trainer von Real Madrid, hat sich vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo erneut zum anhaltenden Gerücht um eine Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo zum spanischen Rekordmeister geäußert.

Im Interview mit Sky Sports sagte der Weltmeister von 1998, dass CR7 nun ein "Spieler von Juventus" sei und man dies "respektieren" müsse. Auf die Frage, ob an den Spekulationen etwas dran sei, antwortete Zidane allerdings: "Ja, vielleicht. Wir kennen Cristiano, wir wissen um seine Persönlichkeit und um das, was er für unseren Klub getan hat."

Zidane: "Hatte das Glück, Ronaldos Trainer bei Real Madrid sein zu dürfen"

Der Franzose fügte außerdem an: "Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich hatte das Glück, sein Trainer sein zu dürfen und er ist wirklich sehr beeindrucked. Momentan aber hilft er Juventus."

Cristiano Ronaldos Statistiken belegen auch in dieser Saison seinen Wert für die Alte Dame : in 33 Pflichtspieleinsätzen traf der Portugiese ganze 30-mal für Juve. Allein am vergangenen Wochenende besiegte er in der Serie A Cagliari mit seinen drei Toren (Endstand 3:1) nahezu im Alleingang.