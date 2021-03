FC Barcelona - Ex-Weltfußballer Stoichkov kritisiert Griezmann: "Wenn er auf dem Platz ist, spielt Barca zu zehnt"

Antoine Griezmann konnte die hohen Erwartungen seit seinem Wechsel zu Barca bislang noch nicht gänzlich erfüllen. Nun hagelte es heftige Kritik.

Der frühere Offensiv-Star Hristo Stoichkov hat Angreifer Antoine Griezmann (29) vom FC Barcelona scharf kritisiert. "Immer, wenn er auf dem Platz ist, spielt Barca mit zehn Spielern", wetterte der mittlerweile 55-Jährige im Gespräch mit Sportsport.ba gegen den Franzosen.

Wenn die Katalanen in Zukunft Erfolg haben wollen, dann "müssen sie ihn verkaufen", legte der Bulgare, der von 1990 bis 1995 sowie zwischen 1996 und 1998 für Barca auflief, nach. Seiner Ansicht nach müssten "Trincao und Braithwaite in die Mannschaft", Griezmann habe in der Elf der Blaugrana nichts verloren.

Griezmann hinkt seit seinem 120 Millionen Euro schweren Wechsels von Atletico Madrid im Sommer 2019 bei Barca den Erwartungen weitestgehend hinterher.

Bislang traf der Weltmeister von 2018 in 86 Pflichtspielen 27-mal (15 Assists). In der laufenden Spielzeit gelangen ihm bisher elf Tore in 38 Auftritten, in den letzten zehn Spielen blieb Griezmann allerdings torlos.