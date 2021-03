FC Barcelona: Messi-Ersatz? Sergio Agüero reagiert auf Gerüchte

Sergio Agüero (32) von Manchester City hat auf Gerüchte reagiert, dass er beim FC Barcelona auf Lionel Messi (33) folgen, sollte dieser den Verein verlassen.

"Sie schreiben alle Barca, Barca, Barca. Warten wir ein bisschen, schauen wir mal. Stopp. Ich bin immer noch bei City", sagte der Argentinier während eines Twitch-Streams.

Am Freitag berichtete ESPN, dass der Stürmer bei den Katalanen ein Thema sei und bei einen möglichen Messi-Abgang Teil des Neuaufbaus werden könnte.

Der Vertrag von Agüero bei Manchester City läuft im Sommer aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung soll es bis dato nicht gegeben haben. Als Ersatz wurde zuletzt unter anderem BVB-Torjäger Erling Haaland gehandelt.

Beim Team von Pep Guardiola spielt der klubeigene Rekordtorschütze Agüero (256 Tore in 382 Spielen) in der laufenden Spielzeit nur noch eine untergeordnete Rolle und kommt bislang, auch aufgrund vieler Verletzungen, lediglich auf zwölf Pflichtspieleinsätze, in denen er zweimal traf. In den letzten fünf Ligaspielen kam er nur zu einem Startelfeinsatz.