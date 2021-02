Barca-Star Ousmane Dembele spricht über BVB-Abgang: "Ich war sehr zerbrechlich"

Ousmane Dembele hat am vergangenen Wochenende sein 100. Spiel im Trikot des FC Barcelona absolviert und zeigt in der aktuellen Saison gute Leistungen. Nun hat der 23-Jährige über seine Entwicklung bei Barca und seinen Abgang von Borussia Dortmund gesprochen.

"Ich habe mich sehr verändert", sagte Dembele im Interview mit uefa.com über seine mittlerweile fast vier Jahre beim FC Barcelona. "Ich glaube, ich habe mich am meisten körperlich verändert. Als ich hergekommen bin, war ich sehr zerbrechlich."

Damit bezog sich der Angreifer auf die ersten Jahre seiner Profikarriere bei Stade Rennes und Borussia Dortmund. In seiner Zeit in Spanien habe er sich dank der Arbeit mit den Trainern und Betreuern in Sachen Physis aber weiterentwickelt: "Meine Art zu trainieren, meine Art, mich auf die Spiele vorzubereiten. All das hat sich verändert."

Dembele wechselte im Sommer 2016 aus Frankreich zum BVB, in Dortmund erzielte er zehn Tore in 50 Pflichtspieleinsätzen und feierte seinen endgültigen Durchbruch. Ein Jahr später folgte der Wechsel zum FC Barcelona, die Ablöse beläuft sich aufgrund von Bonuszahlungen mittlerweile auf rund 135 Millionen Euro.

Allerdings warfen Disziplinlosigkeiten abseits des Platzes sowie mehrere Verletzungen den 23-Jährigen immer wieder zurück. Zuletzt schaffte es Dembele häufig in die Startelf, in der aktuellen Spielzeit kommt er auf sechs Tore und vier Vorlagen in 26 Einsätzen.

Dembeles Skandalakte: Zocken, Fast Food, eine verwüstete Bude und ständig zu spät © imago images / Eibner 1/21 Ousmane Dembele hat in seiner noch jungen Karriere bereits für zahlreiche Negativschlagzeilen gesorgt. Nun soll sich der Star des FC Barcelona einen weiteren Fehltritt geleistet haben. © getty 2/21 Bei Barca soll man langsam genug von den regelmäßigen Verletzungen des Flügelstürmers haben. Dembele soll in den Augen des Klubs an den vielen Ausfällen nicht ganz unschuldig sein. Das berichtete die Sportzeitung "AS" am 16. Dezember. © getty 3/21 Jüngstes Beispiel: Seine Oberschenkelverletzung vom 5. Dezember gegen Cadiz. Da soll er nämlich schon kurz nach seiner Einwechslung ein Stechen verspürt haben, spielte aber weiter. Resultat: mehrere Wochen Pause. Hört Dembele nicht auf das Ärzteteam? © imago images / ZUMA Press 4/21 Außerdem soll der 23-Jährige sich bei Coach Ronald Koeman schon dadurch unbeliebt gemacht haben, dass er im September zu spät zum Training kam und Koemans Deadline ignorierte. Für ihn nicht das erste Mal … © imago images 5/21 Der spanischen Zeitung "El Confidencial" zufolge hatte Dembele im Frühjahr eine Videokonferenz des FC Barcelona während der coronabedingten Quarantäne der Spieler geschwänzt. Der damalige Trainer Quique Setien hatte diese am 14. April angesetzt. © imago images 6/21 Der 22-Jährige, der damals verletzt war und sich in seiner Heimat Frankreich befand, war dabei offenbar der einzige Spieler, der nicht an dem Online-Meeting teilnahm. Weitere Beispiel für Dembeles Aussetzer gefällig? © getty 7/21 Hals über Kopf flüchtete er 2017 aus Dortmund. Im April 2019 entschied das Amtsgericht Dortmund, dass Dembele eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro an seinen ehemaligen Vermieter zahlen muss. © getty 8/21 Die Gründe dafür: Dembele habe die Hausschlüssel nicht abgegeben, die Heizkosten nicht bezahlt und das Haus verwüstet. "Es stank im ganzen Haus. Die ganze Toilette war verkotet", erklärte der Vermieter. © getty 9/21 Dembele und sein Anwalt akzeptierten die 10.000-Euro-Strafe jedoch nicht. Daraufhin wurde die Forderung laut der Bild Anfang Mai auf 4.000 Euro gesenkt. Der Rechtsstreit ging jedoch weiter. © getty 10/21 Ende 2018 wurde Dembele beim Training des FC Barcelona vermisst. Der Franzose begründete sein Fehlen mit Magenproblemen. Probleme, die am gleichen Abend von einem Vereinsarzt nicht bestätigt werden konnten. © getty 11/21 Dafür wurde er für das Spiel gegen Betis suspendiert, obwohl sein Fehlverhalten eigentlich nur 10.000 Euro Strafe zur Folge gehabt hätte. Laut der "AS" bestand Trainer Ernesto Valverde auf die Suspendierung. © getty 12/21 Der Grund: Dembele war wohl gar nicht krank. Wie die "AS" erfahren haben will, zockte er vielmehr den Abend zuvor bis tief in die Nacht Videospiele. Erst eine halbe Stunde nach Trainingsbeginn wachte er demnach auf. © getty 13/21 Seinen Wechsel vom BVB zu Barcelona erstreikte sich Dembele. Er blieb unentschuldigt vom Training fern. Der BVB kassierte für ihn 105 Millionen Euro plus bis zu 42 Millionen als Boni. © getty 14/21 Dembele kam mit Trainingsrückstand nach Katalonien und absolvierte dann nur Einzeltraining. "Ich bin nachmittags ein bisschen gelaufen, aber die letzten fünf Tage war es sehr warm und da habe ich das gelassen", wurde er zitiert. © getty 15/21 Im Rahmen der Dokumentation "Ballon sur Bitume" sagte der Franzose über seinen Wechsel: "Was passiert ist, ist passiert. Es ist nun mal so geschehen. Am Ende des Tages sind wir alle Gewinner. Ich bereue nichts." © getty 16/21 Bereits bei seinem ersten Verein Stade Rennes wollte sich der Franzose wegstreiken. 2015 schrieb er seinem Sportdirektor eine SMS. "Ich bin fertig mit dem Fußball, ihr kotzt mich an", so Mikael Silvestre in der "Sport Bild". © getty 17/21 Laut einem Bericht der Zeitung "SPORT" soll es im April 2018 beim Training zu einer Fast-Prügelei zwischen Dembele und seinem Barca-Coach Valverde gekommen sein. Grund soll ein Kommentar seines Trainers gewesen sein. © getty 18/21 Und weiter geht's: Vor einem CL-Spiel im Oktober 2018 mit Barca soll Dembele 20 Minuten zu spät zum Treffpunkt gekommen sein. Der Verein habe daher entschieden, streng gegen seine Disziplinlosigkeiten vorzugehen. © getty 19/21 Der Franzose habe "die Angewohnheit, gerne mal zu spät zu kommen. Egal ob bei seinem Verein oder bei der Nationalmannschaft", wie Didier Deschamps sagte: "Seine Ausreden sind mir schon bekannt." © getty 20/21 "Wir müssen Dembele dabei helfen, zu verstehen, dass der Fußball 24 Stunden am Tag ist", sagte Teamkollege Pique zu den Undiszipliniertheiten des Franzosen. © getty 21/21 Gerüchteweise hat Dembele außerdem einen ungesunden Hang zu Fast Food, treibt sich auf Partys herum und hat seinen Spanisch-Unterricht vernachlässigt.

Dembele bei Barca: Auch spielerisch weiterentwickelt

"Die Jahre vergehen und ich werde erwachsen, es ist also normal, dass ich mich verändere", führte Dembele weiter aus. "Ich fühle mich wohl hier in Barcelona und in meinem Leben. Ich hatte zwar ein paar Probleme mit Verletzungen, aber denen muss man mit einem Lächeln entgegentreten."

Auch in spielerischer und taktischer Hinsicht sieht Dembele Fortschritte in seinem Spiel. "Ich habe Ratschläge bekommen, wann ich angreifen oder wann ich mit dem Ball ruhig bleiben soll", sagte er. "Sie haben mir gesagt, dass ich warten und einen Teamkollegen finden soll, anstatt gegen drei oder vier Gegner zu dribbeln."

Insgesamt kommt Dembele in nun 100 Spielen für die Katalanen auf 25 Tore und 20 Vorlagen.