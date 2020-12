Real Madrid feiert dritten Sieg in Folge - Kroos trifft zur Führung

Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid in der spanischen La Liga zum dritten Sieg in Folge geführt. Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Zinedine Zidane gewann am späten Dienstagabend auch dank eines Treffers von Kroos 3:1 (1:0) in Überzahl gegen Athletic Bilbao.

Die Königlichen zogen somit als Dritter nach Punkten mit Tabellenführer Real Sociedad San Sebastian gleich (beide 26).

Kroos, der schon am Samstag beim 2:0 gegen Atletico Madrid an beiden Treffern beteiligt gewesen war, brachte die Königlichen in Führung (45.+1).

Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gäste nach der frühen Gelb-Roten Karte gegen Raul Garcia (13.) bereits in Unterzahl, dennoch kamen sie nach Wiederanpfiff zum Ausgleich durch Ander Capa (52.). Karim Benzemas Doppelpack (74./90.+2) sicherte dann den Sieg.

LaLiga: Die Tabelle