Primera Division: Real strauchelt in Elche - Atletico siegt dank Suarez

Atletico Madrid hat seinen Vorsprung im Meisterschaftsrennen dank eines Arbeitssiegs und eines Patzers von Stadtrivale Real Madrid weiter ausgebaut. Der Tabellenführer festigte durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Getafe seine Spitzenposition gegenüber Real, das beim FC Elche nur zu 1:1 (1:0) kam (die Highlights im Video).

Atleticos Neuzugang Luis Suarez sorgte in der 20. Minute mit einem Kopfball für den Siegtreffer im 500. Spiel von Diego Simeone als Coach der Madrilenen (die Highlights im Video). Die Rojiblancos haben zwei Spiele weniger absolviert als das Team um Nationalspieler Toni Kroos und gehen mit einer guten Ausgangslage ins neue Jahr.

Die favorisierten Königlichen waren durch Luka Modric (20.) zunächst in Führung gegangen. Der Kroate traf per Kopf - es war Modrics erstes Kopfball seit 2009. Im zweiten Durchgang glich Fidel Chaves (52.) per Foulelfmeter aus.

Der FC Valencia musste dagegen einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Der sechsmalige Meister unterlag gegen den FC Granada 1:2 (1:1) und bleibt im achten Ligaspiel in Folge sieglos.

Im Mittelpunkt stand Schiedsrichter Adrian Cordero Vega, der in nur sechs Minuten gleich drei Platzverweise verteilte: Erst mussten Valencias Jason mit Gelb-Rot (70./wiederholtes Foulspiel) und Goncalo Guedes mit Rot (73./Schiedsrichterbeleidigung) vom Platz, dann sah auch Granada-Verteidiger Domingos Duarte (76./grobes Foul) Rot.

