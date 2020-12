Real Madrid - Atletico Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

13. Spieltag in LaLiga: Real Madrid empfängt Tabellenführer Atletico Madrid zum Stadtderby. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das derbi madrileño heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Real Madrid gegen Atletico Madrid: Wann und wo wird gespielt?

Los geht's am heutigen Samstag, den 12. Dezember, um 21 Uhr.

Gespielt wird, wie bei Reals Heimspielen mittlerweile üblich, im Estadio Alfedro di Stefano. Das eigentliche Trainingszentrum nutzen die Königlichen seit Ausbruch der Corona-Pandemie als Heimspielstätte.

Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live im TV und Livestream

Wer Livebilder aus der Primera Division sehen will, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt viele Spiele aus LaLiga live, so auch das heutige Stadtderby aus Madrid.

Start in die Übertragung ist bei DAZN heute um 20.45 Uhr. Durch die 90 Minuten begleiten Euch Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl.

LaLiga im Liveticker: Real Madrid gegen Atletico Madrid

Claro que si, auch bei uns verpasst Ihr nichts, im SPOX-Liveticker seid Ihr immer auf der Höhe des Geschehens.

Derby in Madrid: Wenn Real und Atletico aufeinandertreffen, ist nichts normal

187-mal standen sich Real, das in Madrid für die Ober- und Mittelschicht steht, und Atletico, der Klub der Arbeiter, bereits gegenüber.

Was die Siege angeht, sind die erfolgsverwöhnten Königlichen standesgemäß in Front, 97 Erfolge stehen bei 44 Unentschieden zu Buche. Dennoch: Atletico hat vor allem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder bewiesen. dass sie Real ärgern können.

Nur drei der vergangenen acht Liga-Begegnungen konnte Real für sich entscheiden, heute bräuchte die Zidane-Elf dringend einen Sieg, um den Vorsprung auf Tabellenführer Atletico auf drei Punkte zu verkürzen.

Real gegen Atletico: Die vergangenen drei Liga-Duelle