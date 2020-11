Real Madrid: Isco zieht angeblich Everton-Transfer in Betracht

Mittelfeldspieler Isco könnte Real Madrid angeblich im nächsten Transferfenster verlassen. Wie die englische Tageszeitung Mirror berichtet, zieht der 28-Jährige einen Abschied zum FC Everton in Betracht. Demnach würde ihn der spanische Rekordmeister zunächst bis zum Saisonende verleihen, anschließend muss ihn der englische Verein unter Vertrag nehmen.

In den Plänen von Trainer Zinedine Zidane spielte Isco in den letzten Wochen nur selten eine Rolle. Deshalb soll Real Madrid bereit sein, ihn im Januar ziehen zu lassen. Nach Mirror-Informationen habe man sich bereits mit den Beratern von Isco ausgetauscht und suche derzeit in England und Italien nach potenziellen Käufern für den spanischen Nationalspieler.

Neben Everton sollen zuletzt auch Arsenal, Juventus und Sevilla Interesse an Isco bekundet haben. Aktuell sei es jedoch unwahrscheinlich, dass sich einer der drei Vereine um ihn bemühen wird. Ohnehin soll Isco einen Transfer in die englische Premier League bevorzugen, sodass sich Everton derzeit wohl die besten Chancen ausrechnen dürfe.

Dem Bericht des Mirror ist außerdem zu entnehmen, dass interessierten Vereinen bereits mitgeteilt worden sei, dass sie während einer Leihe Iscos dessen komplettes Gehalt übernehmen und sich im Anschluss verpflichten müssen, ihn für umgerechnet 20 Millionen Euro zu kaufen. Durch Bonuszahlungen könne sich die Ablösesumme aber noch erhöhen.