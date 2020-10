OL-Präsident verrät: Memphis Depay vom FC Barcelona enttäuscht

Laut Olympique Lyons Präsident Jean-Michel Aulas ist Memphis Debay nach dem geplatzten Transfer vom FC Barcelona enttäuscht.

"Er ist enttäuscht. Aber nicht von Lyon, eher von Barcelona. Er wird alles tun, um in eine Position zu kommen, in der er im Januar wechseln kann", sagte Aulas bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Barca fehlten die finanziellen Mittel, um Depay zu kaufen. Eine Ablöse von mindestens 20 Millionen Euro war im Gespräch. Auch die geplante Verpflichtung von Manchester Citys Innenverteidiger Eric Garcia scheiterte deswegen.

"Ich war von Anfang an ehrlich zu Memphis. Zweimal habe ich mich mit Präsident Bartomeu in Barcelona getroffen und er hat mir gesagt, er sähe nicht, wie der Deal klappen könnte", sagte Aulas.

Depay kam im Januar 2017 für 16 Millionen Euro von Manchester United nach Lyon. Dort legte er eine starke Vorsaison hin, in der er trotz einer schweren Knieverletzung 15 Tore in 22 Partien markierte. Auch in dieser Spielzeit hat der 26-Jährige in sechs Ligaspielen bereits viermal genetzt.

Beim FC Barcelona sollte Depay Luis Suarez ersetzen. Der Uruguayer war zum LaLiga-Rivalen Atletico Madrid gewechselt.