Real Madrid macht dank Benzema und Asensio nächsten Schritt Richtung Titel

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat einen weiteren Schritt zum 34. Meistertitel gemacht und den Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona wieder auf vier Punkte ausgebaut. Real siegte am Freitagabend 2:0 (1:0) gegen das abstiegsbedrohte Deportivo Alaves und feierte im achten Spiel seit dem Restart den achten Sieg.

Sollte Barcelona, das am Mittwoch das Derby gegen Espanyol 1:0 gewonnen hatte, am Samstagabend (19.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des drittletzten Spieltags nicht bei Real Valladolid gewinnen, könnte Real mit einem Sieg am Montag gegen den FC Granada (22.00 Uhr) die erste Meisterschaft seit 2017 perfekt machen. Sechs Punkte Vorsprung würden dann aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches reichen.

Real mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf ging gegen Alaves, UEFA-Pokal-Finalist von 2001, durch einen Foulelfmeter von Karim Benzema (11.) in Führung.

Schon die beiden vorangegangenen Spiele hatten die Königlichen jeweils durch Strafstöße 1:0 gewonnen. Nach einem Foul an Linksverteidiger Ferland Mendy war dieser aber absolut berechtigt.

Marco Asensio (50.) erhöhte nach Vorlage von Benzema für Real, das auch ohne den zuletzt überragenden Kapitän Sergio Ramos (gelbgesperrt) sowie Daniel Carvajal und Marcelo (beide verletzt) in der Abwehr nichts anbrennen ließ - auch, weil Torhüter Thibaut Courtois mehrfach mit starken Paraden zur Stelle war.

Drei Spieltage vor Schluss: Die Tabelle der Primera Divison

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 35 64:21 43 80 2. FC Barcelona 35 79:36 43 76 3. Atletico Madrid 35 47:26 21 63 4. FC Sevilla 35 51:34 17 63 5. FC Villarreal 35 57:45 12 57 6. Getafe 35 43:34 9 53 7. Real Sociedad 35 53:46 7 51 8. FC Granada 35 45:42 3 50 9. FC Valencia 35 45:51 -6 50 10. Athletic Bilbao 35 39:31 8 48 11. CA Osasuna 35 40:50 -10 45 12. Levante 35 42:49 -7 43 13. Betis Sevilla 35 47:55 -8 41 14. Real Valladolid 35 29:39 -10 39 15. Celta de Vigo 35 34:44 -10 36 16. SD Eibar 35 34:51 -17 36 17. Deportivo Alaves 35 32:53 -21 35 18. Mallorca 35 37:59 -22 32 19. CD Leganes 35 25:49 -24 29 20. Espanyol Barcelona 35 27:55 -28 24

Real Madrid: Das Restprogramm in LaLiga

Bevor die Königlichen im August in der Champions League gefordert sind, warten noch drei Begegnungen in der Liga. Bei zwei Siegen wäre Real sicher spanischer Meister.