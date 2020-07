Primera Division: Real Madrid ist spanischer Meister – FC Barcelona enttäuscht

Real Madrid ist spanischer Meister. Die Königlichen gewannen am Donnerstagabend mit 2:1 (1:0) gegen Villarreal. Real ist die 34. Meisterschaft der Vereinsgeschichte bei einem ausstehenden Spieltag nicht mehr zu nehmen, zumal Verfolger FC Barcelona selbst mit 1:2 (0:1) gegen Osasuna verlor.

"Wir sind sehr glücklich. Wir hatten die Meisterschaft seit drei Jahren nicht gewonnen. Das störte uns", sagte Toni Kroos nach dem Spiel. Real habe zwar "nicht immer gut gespielt", sei "aber immer als Mannschaft aufgetreten. Wir haben wenige Gegentore kassiert. Das ist ein Zeichen, dass wir gemeinsam arbeiten. Am Ende haben wir uns den Liga-Titel verdient. Unsere Stärke war der Wille."

Karim Benzema (29.) führte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Real wurde durch einen folgenschweren Fehlpass von Villarreal-Verteidiger Sofian Chakla zur Führung eingeladen.

Der Franzose erhöhte in der Schlussphase per Foulelfmeter auf 2:0 (77.). Der Elfmeter nach vermeintlichem Foul an Kapitän Sergio Ramos war nicht nur glücklich, er musste auch noch wiederholt werden.

Zunächst war nämlich - wie gewohnt - Ramos zum Strafstoß angetreten. Anstatt selbst zu schießen legte er jedoch für Benzema ab. Der Stürmer war jedoch zu früh eingelaufen und der Elfmeter wurde wiederholt. Für Benzema waren es die Treffer sechs und sieben seit dem Restart - Ligabestwert.

Zinedine Zidane: "Einer der schönsten Tage in meinem Leben"

Wie aus dem Nichts traf Vicente Iborra noch zum Anschlusstreffer für Villarreal (83.). Am 34. Meistertitel für Real änderte das jedoch nichts mehr. Im Gegenteil: Marco Asensio erhöhte beinahe in der fünften Minute der Nachspielzeit noch auf 3:1, das Tor wurde jedoch aufgrund eines Handspiels nicht gegeben.

"Das ist der Preis für unsere Arbeit und unsere Beharrlichkeit. Der Preis für die ganze Arbeit seit dem Restart. Es war nie einfach, aber wir sind ruhig geblieben", sagte Ramos im spanischen Fernsehen. "Es war nach dem, was wir erlebt haben, eine etwas atypische, seltsame Saison. Als wir sie fortgesetzt haben, war klar, dass wir alle Spiele gewinnen wollen, damit wir Chancen haben, den Titel zu gewinnen."

Zehn Siege holte Real nach der Coronapause in zehn Spielen - laut Ramos auch ein Verdienst des oftmals kritisierten Trainers Zinedine Zidane: "Wir glauben an ihn und alles was er uns mitgibt. Er macht uns immer wieder besser. Wir sind super glücklich. Es ist ein Preis der Arbeit und Beharrlichkeit", ergänzte er bei DAZN. Zidane selbst war einfach nur glücklich: "Es ist einer der schönsten Tage in meinem Leben im Fußball."

© imago images / Cordon Press/Miguelez Sports

FC Barcelona patzt gegen CA Osasuna

Der alte Meister FC Barcelona hatte ohnehin Schützenhilfe für eine erneute Titelverteidigung benötigt. Die Blaugrana erledigten jedoch nicht einmal ihre eigene Aufgabe.

Gegen Osasuna trat Barca erneut behäbig auf und kassierte nach 15 Minuten das 0:1 durch Arnaiz Jose. Trotz drückender Überlegenheit war von Barca bis auf einen Lattentreffer von Lionel Messi im ersten Durchgang nur wenig zu sehen. Messi war es schließlich auch, der Barca wieder in Spiel brachte. Mit seinem fünften direkt verwandelten Freistoß in dieser Saison erzielte er den Ausgleich (62.).

In der Schlussphase drängte Barca noch auf den Siegtreffer. Luis Suarez traf - jedoch aus einer Abseitsposition. Trotz letztlich deutlichem Chancenplus zugunsten Barcas reichte es nicht für einen Sieg. Kurz vor Schluss kassierte Barca, seit der 77. Minute in Überzahl (Enric sah Rot), noch das 1:2 durch Roberto Torres (90.+4).

Damit steht fest: Barca beendet die Saison auf Platz zwei. Auf den anderen Plätzen wurde außerdem der Abstieg von RCD Mallorca entschieden. Leganes darf hingegen dank eines 2:0-Siegs gegen Athletic Club noch auf den Klassenerhalt hoffen. Das Rennen um die Europa-League-Plätze bleibt spannend.

Primera Division: Ergebnisse am 37. Spieltag

Heim Auswärts Ergebnis Athletic Bilbao CD Leganes 0:2 Betis Sevilla Deportivo Alaves 1:2 Celta Vigo UD Levante 2:3 FC Barcelona CA Osasuna 1:2 FC Getafe Atletico Madrid 0:2 FC Valencia Espanyol Barcelona 1:0 RCD Mallorca FC Granada 1:2 Real Madrid FC Villareal 2:1 Real Sociedad FC Sevilla 0:0 SD Eibar Real Valladolid 3:1

Die Tabelle der Primera Division