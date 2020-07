FC Barcelona: Ex-Spieler Patrick Kluivert wohl als Nachfolger für Trainer Quique Setien im Gespräch

Patrick Kluivert ist offenbar als Nachfolger des umstrittenen Quique Seiten als Cheftrainer des FC Barcelona im Gespräch. Das berichtet die Mundo Deportivo. Demnach soll der Niederländer bei den Spielern der Favorit sein.

Vor allem seine Erfahrung als Spieler und seine gesellige Art sollen ihm bei den Barca-Stars Pluspunkte einbringen, wie es in einem ausführlichen Bericht heißt. Durch seine sechs Jahre bei den Katalanen (1998 bis 2004) kennt er zudem die Philosophie des Vereins bestens. Obendrein spricht der 44-Jährige sechs Sprachen.

Außerdem soll der derzeitige Leiter der Nachwuchsabteilung einen großen Anteil an der Integration der jungen Spieler um Ansu Fati und Frenkie de Jong haben.

Kluivert war bisher nur als Co-Trainer tätig, 2012 bis 2014 an der Seite von Louis van Gaal in der niederländischen Nationalmannschaft und 2018 bis 2019 gemeinsam mit Clarence Seedorf in Kamerun.

FC Barcelona: Fixe Transfers und mögliche Zu- und Abgänge der Katalanen © imago images 1/33 Die Meisterschaft ist wohl futsch, die finanzielle Lage aufgrund der Coronakrise mehr als kompliziert. Welche Transfers hat der FC Barcelona schon getätigt und wer könnte die Blaugrana ansonsten verlassen oder verstärken. SPOX gibt einen Überblick. © imago images / ZUMA Press 2/33 Fixe Zugänge - MIRALEM PJANIC: Für 60 Millionen plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen kommt der Bosnier von Juve. Mit seinen 30 Jahren ist er nicht mehr der Jüngste, könnte dem zuletzt ideenlosen Barca-Mittelfeld aber neues Leben einhauchen. © imago images / VI Images 3/33 TRINCAO: Ein Versprechen für die Zukunft ist hingegen der portugiesische U21-Stürmer, der bereits im Winter zu Barca wechselte, die restliche Saison allerdings noch bei seinem bisherigen Klub Sporting Braga verbrachte (20 Scorerpunkte). © imago images / Pedro Benavente 4/33 Der dribbelstarke Rechtsaußen gilt als eines der größten Talente seines Heimatlandes, Barca ließ sich ihn 31 Millionen Euro kosten und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus (Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro). © imago images / Marca 5/33 PEDRI: Der Stürmer von den Kanaren ist erst 17 Jahre alt, beim zweitklassigen UD Las Palmas zählt er bereits zum Stammpersonal. Verglichen wird er vor allem mit seinem Idol Andres Iniesta, Pedri ist jedoch meist eine Position weiter vorne zuhause. © imago images / Action Plus 6/33 Barca zahlt eine Grundablöse in Höhe von fünf Millionen Euro, der ab 1. Juli gültige Zweijahresvertrag beinhaltet eine Option auf zwei weitere Spielzeiten. Offen ist, ob Pedri für Barca B vorgesehen ist. Die Vorbereitung bestreitet er mit den Profis. © imago images / Agencia EFE 7/33 MATHEUS FERNANDES: Bereits im Winter sicherte sich Barcelona die Dienste des brasilianischen Mittelfeldspielers. Von Palmeiras wurde er zuvor noch bis zum Saisonende an Real Valladolid verliehen. Dort ist Ex-Stürmer Ronaldo Präsident. © imago images / Fotoarena 8/33 Fernandes kostet eine Ablöse von sieben Millionen Euro, der Weg in Barcas A-Team wird allerdings ein weiter: Der 22-Jährige kam nur auf einen Einsatz bei Real. Zunächst gehörte er nicht einmal zum Kader, dann fiel er mit einer Oberschenkelverletzung aus. © imago images / AFLOSPORT 9/33 Mögliche Zugänge - LAUTARO MARTINEZ: Seit Monaten geistert der Name des Wunschstürmers von Inter Mailand durch die spanischen Gazetten. Wie ESPN und die Corriere della Sera zuletzt berichteten, sei nun eine Einigung erzielt worden. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 10/33 90 Millionen Euro sollen für den 22-Jährigen nach Mailand wandern, auch das Jahresgehalt des Argentiniers soll bereits feststehen. Um den Transfer zu realisieren, müsste sich Barca allerdings von mehreren Spielen mit hoch dotierten Verträgen trennen. © imago images / Poolfoto 11/33 KAI HAVERTZ: Real Madrid und Chelsea sind wohl in der Favoritenrolle, aber auch Barca hat sein Interesse am Bayer-Juwel hinterlegt, dessen Abschied nach verpasster CL-Quali näher rückt. Für den 20-Jährigen wird eine dreistellige Millionensumme fällig. © imago images / Focus Images 12/33 ERIC GARCIA: Aus der Barca-Jugend ging es für den Innenverteidiger mit 15 Jahren in die City-Akademie, nun sammelte er erste Erfahrungen in der Premier League und hat sich in den Fokus weiterer Top-Klubs gespielt. © imago images / PA Images 13/33 Der FCB hofft wohl auf eine Rückkehr, die Meinung von City-Coach Guardiola zu der Thematik ist klar: "Wir werden versuchen, ihn davon zu überzeugen, viele Jahre hier zu bleiben." Garcia stand unter anderem beim Sieg gegen Liverpool in der Startelf. © imago images / Eibner 14/33 Mögliche Abgänge - OUSMANE DEMBELE: Nach übereinstimmenden Medienberichten wollen die Katalanen den verletzungsanfälligen und neben dem Platz schwierigen Flügelspieler loswerden, der vor drei Jahren für 125 Millionen Euro vom BVB kam. © imago images / ZUMA Press 15/33 Wie ESPN berichtet, sollen Verhandlungen mit Manchester United über einen Wechsel abgebrochen worden sein. Der Grund: Der Franzose will nach seiner Genesung einen neuen Anlauf bei Barca starten und sein Image vom Skandalprofi ablegen. © imago images / ZUMA Wire 16/33 ANTOINE GRIEZMANN: Lange wurde der Franzose nach durchwachsenen Leistungen in seiner Debütsaison als Wechselkandidat gehandelt, auch um einen Transfer von Neymar zu realisieren. Ein Abgang scheint nach ansteigender Formkurve nun ausgeschlossen. © imago images / Sven Simon 17/33 PHILIPPE COUTINHO: Kehrt im Sommer vom FC Bayern zurück, der die Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro verstreichen ließ. Ob der Brasilianer eine Barca-Zukunft hat, ist fraglich. Im Idealfall findet sich ein Abnehmer, der tief in die Taschen greift. © imago images 18/33 SAMUEL UMTITI: Bereits im April berichtete die spanische Sport, dass sieben Spieler auf Barcas Abschussliste stehen. Einer davon ist der Franzose, der nur Innenverteidiger Nummer drei ist und bei einem passenden Angebot wohl gehen kann. © getty 19/33 ARTURO VIDAL: Hat mit seiner Aggressivität schon so manches Spiel belebt, kam aber lange nicht über die Joker-Rolle hinaus. Liebäugelt angeblich mit einer Rückkehr in die Serie A, ist seit dem Restart aber wieder gesetzt. Hat er doch eine Barca-Zukunft? © imago images 20/33 CARLES ALENA: Der Mittelfeldspieler wird von seiner Leihe zu Betis zurückkehren. Wurde mit einem möglichen Tauschgeschäft mit Inter sowie der Premier League in Verbindung gebracht. Hofft allerdings auf eine neue Chance bei Barcelona. © imago images 21/33 RAFINHA ALCANATARA: Mit seinen konstanten Leistungen bei seiner Leihe zu Celta Vigo steigerte der 27-jährige Spielmacher seinen Marktwert und könnte wie Alena als Transfer-Masse bei einem Lautaro-Deal involviert werden. Bei Barca wird er nicht gebraucht. © imago images 22/33 JUNIOR FIRPO (23): Der Linksverteidiger kam erst im vergangenen Sommer. Ist aber klar die zweite Wahl hinter Jordi Alba und könnte aufgrund seines geringen Alters noch eine vergleichsweise hohe Ablösesumme für die Blaugrana abwerfen. © getty 23/33 NELSON SEMEDO (26): Konnte die Erwartungen nach seinem Wechsel (35,7 Millionen!) nur selten erfüllen, spielte sich unter Quique Setien zuletzt aber häufiger in die Startelf als noch unter Ex-Coach Ernesto Valverde. Unklar, wie es mit ihm weitergeht. © getty 24/33 IVAN RAKITIC (32): Stand schon vor der Saison auf dem Abstellgleis und darf nach SPOX-Informationen für 20 Millionen Euro gehen. Soll sich in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Ex-Klub Sevilla befinden und auf eine zeitnahe Entscheidung drängen. © getty 25/33 MARTIN BRAITHWAITE: Kam im Februar als Backup wegen der Verletzungen von Dembele und Suarez notgedrungen aus Leganes - und seitdem nur zu 332 Einsatzminuten. Fraglich, ob er den geplanten Offensivumbruch im Sommer überleben wird. © imago images / Alterphotos 26/33 Fixe Abgänge - ARTHUR: Im Gegenzug für Pjanic schließt sich der brasilianische Nationalspieler Juventus Turin an. Mit einer Ablöse von bis zu 82 Millionen Euro ist er sogar noch teurer als Pjanic und der bisher teuerste Transfer des Sommers. © imago images / AFLOSPORT 27/33 2018 hatte Barca noch 31 Millionen an Gremio überwiesen. Bei den Blaugrana kam der zweikampfstarke Mittelfeldspieler immerhin 72-mal zum Einsatz, gehörte nach der Coronapause allerdings nicht mehr zur Stammelf. © imago images / LaPresse 28/33 CARLES PEREZ: Keine Überraschung ist der Wechsel des Rechtsaußen zur Roma. Seit der Rückrunde spielt der kleine Flügelflitzer in der ewigen Stadt, nun greift eine Kaufpflicht in Höhe von elf Millionen Euro für den 22-Jährigen. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 29/33 Schon in der U16 stieß Perez zu Barca, über 13 Profispiele kam er jedoch nicht hinaus und spielte nur zu Saisonbeginn regelmäßig. Sollte Rom einen Weiterverkauf Perez‘ anstreben, besitzen die Katalanen allerdings ein Vorkaufsrecht. © imago images / Alterphotos 30/33 MARC CUCURELLA: Ein weiteres Talent aus La Masia, das nach acht Jahren im Verein und mehreren Leihen sein Glück endgültig anderswo versucht. Getafe machte von einer Kaufoption Gebrauch. Seine Barca-Bilanz: Sieben Minuten Copa del Rey. © imago images / Seskim Photo 31/33 ARDA TURAN: Mit großen Vorschusslorbeeren 2015 von Atletico gekommen (für 34 Millionen Euro), konnte der Türke die Erwartungen nur selten erfüllen und sorgte insbesondere abseits des Platzes für Wirbel. Auch eine Leihe zu Basaksehir scheiterte. © imago images / ZUMA Press 32/33 Im Januar kehrte er ohne Chance auf Einsätze zurück nach Spanien, nun läuft der Vertrag des 33-Jährigen aus. Zuletzt wurde er sogar mit einem Wechsel zu Hannover 96 in Verbindung gebracht, Trainer Kocak sagt: "Das ist kein Thema.“ © imago images / GlobalImagens 33/33 ABEL RUIZ: Im Zuge des Trincao-Deals wurde das Eigengewächs leihweise nach Braga geschickt, nun greift eine Kaufpflicht in Höhe von acht Millionen Euro für den 20-jährigen Stürmer. Barca kann Ruiz für 45 Millionen zurückholen, der nicht gesetzt ist.

Barca-Trainer Seiten steht nach der verpassten Meisterschaft immer mehr unter Druck, seit Wochen machen Gerüchte um seine Entlassung die Runde. Bis nach Beendigung der Champions-League-Saison soll der 61-Jährige jedoch zunächst noch an der Seitenlinie stehen.