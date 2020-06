Primera Division: FC Barcelona legt im Titelrennen vor

Der FC Barcelona hat im Kampf um die spanische Meisterschaft erneut vorgelegt. Die Katalanen mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen setzten sich im Camp Nou mit 1:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao durch und zogen an Real Madrid vorbei an die Tabellenspitze. Die Königlichen können Platz eins am Mittwoch (22.00 Uhr live auf DAZN) mit einem Sieg gegen Real Mallorca zurückerobern.

Ivan Rakitic (71.) erzielte den Siegtreffer nach Vorlage von Lionel Messi. Barcelona, das auch im vierten Spiel nach der Corona-Zwangspause ohne Gegentor blieb, tat sich lange schwer und lieferte eine über weite Strecken uninspirierte Vorstellung. Erst nach der Führung ergaben sich weitere Chancen für das Team von Trainer Quique Setien.

Atletico Madrid schob sich wieder am FC Sevilla vorbei auf den dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann 1:0 (1:0) bei UD Levante dank eines Eigentors von Bruno (15.). Der Vorsprung auf Sevilla beträgt zwei Punkte.