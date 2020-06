Ousmane Dembele vor Abschied vom FC Barcelona? Berater glaubt nicht an Transfer im Sommer

Der Berater von Ousmane Dembele rechnet damit, dass der Angreifer auch in der nächsten Saison das Trikot des FC Barcelona tragen wird. "Ich erwarte nicht, dass Dembele Barcelona in diesem Sommer verlässt", sagte Moussa Sissoko der französischen L'Equipe.

In den letzten Wochen war Dembele mehrfach mit einem Abschied aus Spaniens LaLiga in Verbindung gebracht worden. Erst am Donnerstag hatte die Mundo Deportivo berichtet, dass sich der französische Nationalspieler einen Wechsel zu Juventus Turin vorstellen könne.

Zuletzt ist dem FC Barcelona außerdem Interesse an Miralem Pjanic nachgesagt worden. Demnach könnte Dembele in einen möglichen Transfer des 30-Jährigen eingebunden und zunächst auf Leihbasis zum italienischen Rekordmeister in die Serie A wechseln.

Beim FC Barcelona ist Dembele bislang nicht heimisch geworden. Vor drei Jahren war der 23-Jährige für 125 Millionen Euro von Borussia Dortmund gekommen, wegen mehrerer Verletzungen ist Dembele allerdings hinter den sportlichen Erwartungen zurückgeblieben.