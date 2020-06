Der ewige Joaquin: Geboren, die Beticos glücklich zu machen

Die Primera Division beginnt nach der Coronapause mit dem Derbi sevillano (22 Uhr, DAZN überträgt live auf Youtube) zwischen dem FC Sevilla mit Kapitän Jesus Navas und Real Betis Sevilla mit Kapitän Joaquin wieder. Wie der einstige Golden Boy des spanischen Fußballs und leidenschaftliche Witzeerzähler zum wichtigsten Spieler der Vereinsgeschichte wurde.

Die Sätze, mit denen Joaquin Sanchez Rodriguez für den La-Liga-Re-Start nach der Corona-Unterbrechung wirbt, sind dem ewigen Kapitän von Real Betis Sevilla wie auf den Leib geschrieben. "Meine Tore sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass Lachen das einzige ansteckende ist", sagt Joaquin in einem Videoschnipsel in den sozialen Netzwerken.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Joaquins ansteckendes Lachen, mit denen er seine ständigen Scherze garniert, sind in seiner Heimat fast ebenso bekannt wie die Fähigkeiten des mittlerweile 38-jährigen Flügelstürmers auf dem Fußballplatz. Während des Corona-Lockdowns unterhielt er seine 2,7 Millionen Abonnenten auf Instagram etwa mit einem Video, in dem er im rosa Morgenmantel, Lippenstift und mit Blume im Haar voller Hingabe zum alten Gipsy-Kings-Gassenhauer Bamboleo tanzte - natürlich erst, nachdem er sich die Hände vorschriftsgemäß desinfiziert hatte. "#alegriapaelcuerpo", schrieb er dazu, Freude für den Körper.

Die spanischen Fußballfunktionäre hatten sicher schon mal schlechtere Ideen, als die Liga an diesem Donnerstag mit dem Derbi sevillano zwischen dem FC Sevilla und Real Betis Sevilla wieder aufzunehmen. Viel sympathischere und beliebtere Repräsentanten in kurzen Hosen als Joaquin hat LaLiga nicht. Und sein Gegenüber steht ihm kaum nach.

Joaquin gehören zwei Prozent von Real Betis Sevilla

Wenn schon keine Zuschauer im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan des FC Sevilla sein dürfen, so werden sich auf dem Platz wenigstens zwei absolute Vereinslegenden gegenüberstehen: Kapitän des FC Sevilla, als Tabellendritter wie so oft in der Geschichte weit besser platziert als der Lokalrivale, ist Jesus Navas: 34 Jahre alt, immer noch sehr schneller, dribbelstarker Rechtsverteidiger, ausgebildet beim FC Sevilla, zwischendurch mal bei Manchester City erfolgreich gewesen und seit 2017 wieder im Verein.

Auch Joaquin, 38 Jahre alt, immer noch schneller, dribbelstarker und torgefährlicher rechter Außenstürmer, hat seinen Heimatklub zwischenzeitlich verlassen. Sogar für fast ein Jahrzehnt, als er zwischen 2006 und 2105 für den FC Valencia, Malaga und den AC Florenz spielte, doch der alte Spruch, Spieler xy sei quasi der Verein - bei Joaquin stimmt er wirklich: Seit Dezember 2017 gehören ihm zwei Prozent seines Herzensklubs. Nur fünf Menschen, darunter Klub-Präsident Angel Haro (10 Prozent) gehören mehr Anteile als Joaquin. 1,1 Millionen Euro zahlte er damals, um seine Bindung zu seinem Klub weiter zu vertiefen.

Joaquin: Hattrick mit 38 Jahren

Als Joaquin wenig später seinen Vertrag um zwei Jahre verlängerte, sagte er: "Ich habe so viel in Aktien investiert, dass das zweite Vertragsjahr den Klub nichts kostet." Und dazu dieses laute Joaquin-Lachen. Als der Kneipierssohn, der mit acht Geschwistern in einem Dorf südlich von Sevilla aufwuchs, am vorletzten Tag 2019 seinen Vertrag bis 2021 verlängerte, kamen mehr als zehntausend Zuschauer ins Betis-Stadion Benito Villamarin. Mit Joaquin auf der Bühne waren auch fünf Spieler der Betis-Mannschaft von 2005, der letzten Pokalgewinnermannschaft dieses an Trophäen eher armen Klubs. "Joaquin war der Star, aber wir prophezeiten ihm, dass er als Erster aufhören würde, weil er nicht auf sich aufpasste", erinnerte sich Juanito, damals Kapitän.

So kann man sich täuschen.

Wenige Wochen vor seiner bislang letzten Vertragsverlängerung war Joaquin im Spiel gegen Athletic Bilbao im zarten Alter von 38 Jahren sein erster Karriere-Hattrick gelungen. "Jetzt werde ich für Real Madrid noch teurer, klar", hatte er danach gesagt - wobei man den letzten Teil des Satzes nur in den Untiefen des Lachers erahnen musste.

Raul übertrumpft alle: Die Spanier mit den meisten Toren in diesem Jahrtausend © getty 1/21 Kein spanischer Spieler war seit dem Jahr 2000 in den fünf europäischen Topligen, der Champions League und Europa League erfolgreicher vor dem Tor als Raul Gonzalez Blanco. Wir zeigen die Top 20. © getty 2/21 PLATZ 20 - JOAQUIN SANCHEZ (Real Betis, FC Valencia, Malaga, AC Florenz): 89 TORE zwischen 2001 und 2020 - noch aktiv. © getty 3/21 PLATZ 19 - RUBEN CASTRO (UD Las Palmas, Albacete, Deportivo de La Coruna, Gimnastic de Tarragona, Real Betis): 94 TORE zwischen 2001 und 2018. © getty 4/21 PLATZ 18 - DAVID SILVA (Celta de Vigo, FC Valencia, Manchester City): 96 TORE zwischen 2005 und 2020 - noch aktiv. © getty 5/21 PLATZ 17 - JOSE CALLEJON (Espanyol, Real Madrid, SSC Neapel): 98 TORE zwischen 2008 und 2020 - noch aktiv. © getty 6/21 PLATZ 16 - CESC FABREGAS (Arsenal, Barcelona, Chelsea, Monaco): 99 TORE zwischen 2004 und 2020 - noch aktiv. © getty 7/21 PLATZ 15 - FERNANDO MORIENTES (Real Madrid, Monaco, Liverpool, FC Valencia, Olympique Marseille): 101 TORE zwischen 2000 und 2010. © getty 8/21 PLATZ 14 - JUAN MATA (FC Valencia, Chelsea, Manchester United): 103 TORE zwischen 2007 und 2020 - noch aktiv. © getty 9/21 PLATZ 13 - IAGO ASPAS (Celta de Vigo, FC Sevilla): 104 TORE zwischen 2012 und 2020 - noch aktiv. © getty 10/21 PLATZ 12 (geteilt) - RAUL GARCIA (Osasuna, Atletico de Madrid, Athletic Club): 106 TORE zwischen 2005 und 2020 - noch aktiv. © getty 11/21 PLATZ 12 (geteilt) - DIEGO TRISTAN (Mallorca, Deportivo de La Coruna, Livorno, West Ham United): 106 TORE zwischen 2000 und 2009. © getty 12/21 PLATZ 10 - PEDRO (FC Barcelona, Chelsea): 108 TORE zwischen 2009 und 2020 - noch aktiv. © getty 13/21 PLATZ 9 - DIEGO COSTA (Sporting Braga, Real Valladolid, Atletico de Madrid, Chelsea): 137 TORE zwischen 2006 und 2020 - noch aktiv. © getty 14/21 PLATZ 8 - RAUL TAMUDO (Espanyol, Real Sociedad, Rayo Vallecano): 138 TORE zwischen 2000 und 2013. © getty 15/21 PLATZ 7 - ALVARO NEGREDO (Almeria, FC Sevilla, Manchester City, FC Valencia, Middlesbrough, Besiktas): 139 TORE zwischen 2007 und 2018. © getty 16/21 PLATZ 6 - ROBERTO SOLDADO (Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham Hotspur, Villarreal, Granada): 144 TORE zwischen 2005 und 2020 - noch aktiv. © getty 17/21 PLATZ 5 - FERNANDO LLORENTE (Athletic Club, Juventus, FC Sevilla, Swansea City, Tottenham Hotspur, Napoli): 155 TORE zwischen 2004 und 2020 - noch aktiv. © getty 18/21 ARITZ ADURIZ (Atheltic Club, Mallorca, FC Valencia): 188 TORE zwischen 2005 und 2020. © getty 19/21 PLATZ 3 - DAVID VILLA (Real Zaragoza, FC Valencia, FC Barcelona, Atletico de Madrid): 210 TORE zwischen 2003 und 2014. © getty 20/21 PLATZ 2 - FERNANDO TORRES (Atletico de Madrid, Liverpool, Chelsea, AC Mailand ): 220 TORE zwischen 2002 und 2018. © getty 21/21 PLATZ 1 - RAUL GONZALEZ (Real Madrid, FC Schalke 04): 222 TORE zwischen 2000 und 2012.

Seit dem Hattrick darf sich Joaquin zusätzlich noch als ältester Spieler bezeichnen, dem in der Primera Division jemals drei Tore in einem Spiel gelungen sind. Einer von vielen Rekorden, die er gesammelt hat. Seine bislang 544 Einsätze in der Primera Division bedeuten Platz drei in der ewigen Tabelle, die 550 Spiele Rauls wird er wohl noch erreichen, die 622 Einsätze von Andoni Zubizarreta sind aber womöglich doch etwas zu ambitioniert. Joaquins 219 Siege sind dafür der absolute Rekord für einen Spieler, der nie für die großen drei spanischen Klubs FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid gespielt hat.

Joaquin wollte 2006 zu Real Madrid wechseln

Dass es nie dazu kam, hat weniger mit der Liebe Joaquins zu Außenseitervereinen zu tun, als mit dem damaligen Betis-Präsidenten Manuel Ruiz de Lopera, der sich schlicht verzockte und so lange pokerte, bis Florentino Perez das Angebot von Real Madrid wieder zurückzog. Joaquin war sauer. "Jedes Mal, wenn wir mit Florentino sprachen, sagte er, dass Lopera sich in den Verhandlungen querstellen würde, zu viel Geld verlange und Dinge fordere, die nicht in meiner Macht lägen", erinnerte sich Joaquin bei Onda Cero. Und weiter: "Der Präsident wusste vom ersten Tag an um meine Absichten, eines Tages für einen Verein wie Real zu spielen. Das habe ich immer so kundgetan, es wäre eine wunderbare Chance für mich gewesen".

Denn Joaquin wollte zwar immer schon seine Beticos glücklich machen, doch er war eben zu Beginn des Jahrtausends auch einer der Golden Boys des spanischen Fußballs. Sein erstes von 52 Länderspielen (4 Tore) machte der WM-Teilnehmer von 2002 und 2006, da war er gerade mal 20 Jahre alt. Als der unglaublich schnelle und dribbelstarke Außenstürmer sein Profidebüt gab, war das Jahrtausend erst neun Monate alt und Betis Sevilla spielte in der zweiten Liga.

Auch dank Joaquin erlebte der Klub in der Folge die erfolgreichste Zeit seiner Geschichte, 2005 qualifizierte man sich als Vierter sogar erstmals für die Champions League. Und doch: Joaquin war längst zu groß geworden für Betis. Nachdem der Wechsel zu Real gescheitert war, ging er für 25 Millionen Euro zum FC Valencia. Dort spielte er regelmäßig, auch in der Champions League, doch an die ganz großen Erfolge der Vorjahre konnte Valencia nicht mehr anknüpfen. Als Joaquin sich 2011 dem damals hochambitionierten und durch Scheich Abdullah al Thani hochsubventionierten FC Malaga anschloss, waren andere Spieler Europa- und Weltmeister geworden, Joaquins Länderspielkarriere endete 2007.

Joaquins Interviews sind in Italien und Spanien Kult

Aus dem Golden Boy war zwar kein Trophäensammler geworden, aus dem leidenschaftlichen Witzeerzähler aber auch alles andere als eine Witzfigur. Zwei Jahren in Malaga folgten zwei bei der Fiorentina. Als er nach sieben Toren in 71 Spielen und unzähligen Nachweisen, dass er in diesem Leben keine andere Sprache mehr lernen wird - seine Interviewversuche in dadaistisch anmutendem Joaquin-Italienisch sind in Spanien und Italien Kult - zurück zu Betis ging, mutete dies zunächst an wie eine nostalgische Geste an.

Betis war während Joaquins Abwesenheit zweimal abgestiegen. Gerade war dem Klub zwar wieder der Aufstieg gelungen, und doch fragten sich auch Teile der Fans, ob der damals 33-Jährige noch zum Hoffnungsträger taugen würde. Die Zweifel waren unberechtigt - der Freudemacher legte erst richtig los.

Betis stieg nicht mehr ab. Joaquin blieb, auch wenn er immer öfter auch von der Bank kommt, unter jedem Trainer eine tragende Säule der Mannschaft. In dieser Saison hat er bereits acht Tore erzielt, nur ein Treffer fehlt ihm noch zu seiner Bestmarke aus der Saison 2002/2003.