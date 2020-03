Barca erwägt offenbar Tausch von Antoine Griezmann mit Lautaro Martinez von Inter Mailand

Stürmer Antoine Griezmann könnte den FC Barcelona offenbar im kommenden Sommer nach nur einem Jahr schon wieder verlassen. Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, erwägt Barca einen Tauschdeal mit dem Argentinier Lautaro Martinez von Inter Mailand, doch auch ein Verkauf an andere interessierte Klubs ist nicht ausgeschlossen.

Schon länger werden die Katalanen mit dem Angreifer der Nerazzurri in Verbindung gebracht. So soll auch sein Landsmann Lionel Messi eine Verpflichtung von Martinez befürworten. Inter fordert dabei angeblich eine Ablöse in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro.

Nach nur einem Jahr: Verlässt Antoine Griezmann den FC Barcelona?

Barca denkt deshalb laut dem Bericht darüber nach, Griezmann im Tausch nach Mailand zu transferieren, um einen Großteil der Summe aufbringen zu können. Der 29-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer für 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zu den Blaugrana.

FC Barcelona - Dembele, Griezmann und Co.: Diese Stars könnten Barca im Sommer verlassen © getty 1/12 Ousmane Dembele steht beim FC Barcelona auf dem Abstellgleis. Laut der Sportzeitung AS wollen die Katalanen den Ex-Dortmunder wegen dessen Verletzungsanfälligkeit loswerden - und um neue Stars wie Neymar oder Lautaro Martinez zu finanzieren. © getty 2/12 "Die Geduld der Verantwortlichen mit Dembele ist am Ende, der Klub braucht Einnahmen für neue Spieler", sagt auch Ignasi Oliva Gispert, der als Barca-Korrespondent für Goal in Spanien tätig ist und die Geschehnisse bei den Katalanen täglich begleitet. © getty 3/12 Allerdings neigt sich nicht nur für den 22-jährigen Außenstürmer (r.) das Kapitel Barca dem Ende zu. Täglich kursieren Spekulationen um mögliche weitere Abgänge. SPOX verrät euch, wer Barca nach der Saison noch verlassen könnte. © getty 4/12 SAMUEL UMTITI (26): Ist nach seinen Knieverletzungen in den vergangenen Jahren nicht mehr der Alte und hinter Gerard Pique und Clement Lenglet mittlerweile nur noch Innenverteidiger Nummer drei. Soll bei einem passenden Angebot gehen dürfen. © getty 5/12 NELSON SEMEDO (26): Konnte die Erwartungen nur selten erfüllen, spielte sich unter Quique Setien zuletzt aber häufiger in die Startelf als noch unter Ex-Coach Ernesto Valverde. Unklar, wie es mit ihm weitergeht. Englische Klubs sollen Interesse zeigen. © getty 6/12 IVAN RAKITIC (32): Stand schon vor der Saison auf dem Abstellgleis, darf nach Informationen von SPOX und Goal für 20 Millionen Euro gehen. Soll sich in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit seinem Ex-Klub FC Sevilla befinden. © getty 7/12 ARTURO VIDAL (32): Hat mit seiner Aggressivität schon so manches Spiel belebt, kommt aber nicht über die Joker-Rolle hinaus. Liebäugelt angeblich mit einer Rückkehr in die Serie A. Alles andere als ein Wechsel wäre überraschend. © getty 8/12 ARDA TURAN (33): Trägt schon lange nicht mehr das Trikot der Katalanen, steht nach einem weniger erfolgreichen Leih-Abenteuer bei Basaksehir aber noch immer offiziell beim FCB unter Vertrag. Dieser läuft zum 30. Juni aus. © getty 9/12 PHILIPPE COUTINHO: Ist noch bis zum Saisonende an den FC Bayern verliehen. In Barcelona planen sie aber ohne ihn. Ihr Wunsch: ein lukrativer Verkauf im Sommer, im besten Fall nahe am dreistelligen Millionenbereich. © getty 10/12 ANTOINE GRIEZMANN (28): Weiß in seiner Debütsaison kaum zu glänzen und steht laut der gut informierten "Sport" sogar zum Verkauf, um die "Operation Neymar" zu finanzieren. Auch ein Tauschgeschäft mit PSG sei im Gespräch. © getty 11/12 MARTIN BRAITHWAITE: Kam im Februar als Backup wegen der Verletzungen von Dembele und Luis Suarez notgedrungen aus Leganes - und seitdem nur zu 128 Einsatzminuten. Fraglich, ob er den geplanten Offensivumbruch im Sommer überleben wird. © getty 12/12 Viele Namen, viele Gerüchte. Diese zwei Stars will Barca auf keinen Fall abgeben: MARC-ANDRE TER STEGEN und LIONEL MESSI. Die sportlichen Lebensversicherungen sollen bis zum Sommer neue Verträge zu besseren Konditionen erhalten, heißt es.

Seitdem konnte Griezmann noch nicht gänzlich die hohen Erwartungen an ihn erfüllen. So kommt der amtierende Weltmeister in der laufenden Saison auf 14 Treffer in 37 Einsätzen. Dabei kam er bis zur Verletzung von Luis Suarez lange auf dem Flügel statt auf seiner bevorzugten Rolle im Sturmzentrum zum Einsatz.