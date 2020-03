Real Madrid - Bodo Illgner: "Mit Lorenzo Sanz begann alles"

Bodo Illgner, früherer Torhüter von Real Madrid, hat im Gespräch mit SPOX und Goal dem am vergangenen Wochenende am Coronavirus verstorbenen Ex-Präsidenten Lorenzo Sanz Tribut gezollt.

Sanz sei "ein sehr mutiger Mann" gewesen, der "sehr mutige Entscheidungen" getroffen habe, erklärte Illgner, der im Sommer 1996 auf Geheiß des spanischen Immobilienmaklers vom 1. FC Köln zu den Königlichen gewechselt war.

"Er war eine sehr wichtige Person in meiner Karriere, hat mit meiner Frau und mir den Vertrag ausgehandelt", berichtete der heute 52-Jährige. Ohne Sanz im Präsidentenamt wäre Illgner vermutlich nie in Madrid gelandet, "schließlich stand zur damaligen Zeit mit Paco Buyo eine echte Klub-Legende und Fan-Ikone bei Real im Tor".

Sanz, von 1995 bis 2000 im Amt, aber habe in jenem Sommer eine Revolution einleiten wollen. "Er hat ein komplett neues Team gebaut, weil Real in den Jahren zuvor weder in Spanien noch in Europa erfolgreich war. Es kamen noch Spieler wie Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker oder Predrag Mijatovic. Außerdem holte er mit Fabio Capello eine starke Persönlichkeit als Trainer. Es war ein mutiger, sicherlich nicht risikofreier Neuanfang, aber Sanz war ein Visionär, der den Klub unbedingt wieder an die Spitze bringen wollte", erklärte Illgner.

Real Madrid: Diese Stars verpflichtete der verstorbene Ex-Präsident Lorenzo Sanz © getty 1/13 Von 1995 bis 2000 war Lorenzo Sanz Präsident von Real Madrid und feierte unter anderem zwei Champions-League-Siege. Am Samstag verstarb er, nachdem er wenige Tage zuvor am Coronavirus erkrankt war. Wir blicken auf seine größten Spielertransfers zurück. © getty 2/13 ROBERTO CARLOS (1996 für 6 Mio. Euro von Inter): Der Freistoßgott aus Brasilien war einer der ersten Sanz-Transfers. Carlos blieb elf Jahre und erlangte mit u.a. drei CL-Titeln Legenden-Status. © getty 3/13 PREDRAG MIJATOVIC (1996 für 14 Mio. Euro von Valencia): Die Valencia-Fans verzeihen Mijatovic bis heute den Wechsel nicht. 1998 machte sich der Montenegriner unsterblich, als er Real im CL-Finale gegen Juventus zum Sieg schoss. © getty 4/13 CLARENCE SEEDORF (1996 für 8,6 Mio. Euro von Sampdoria): Ein weiterer kluger Transfer von Sanz, auch wenn der niederländische Mittelfeldspieler sein Top-Level erst später erreichte. Wurde nach dem CL-Sieg 2000 für 20 Mio. an Inter verkauft. © getty 5/13 DAVOR SUKER (1996 für 11 Mio. Euro von Sevilla): Der Kroate bildete die Balkan-Doppelspitze mit Mijatovic und erzielte 49 Treffer in 111 Spielen. 1999 zog Suker weiter zu Arsenal, ehe er bei West Ham und 1860 München seine Karriere ausklingen ließ. © getty 6/13 BODO ILLGNER (1996 für 2 Mio. Euro vom 1. FC Köln): Mit Illgner holte Sanz den deutschen Weltmeister-Torwart von 1990. Illgner erwies sich als zuverlässiger Rückhalt, bekam nach dem CL-Finale 1998 aber schrittweise den Rang abgelaufen und ging 2001. © getty 7/13 CHRISTIAN PANUCCI (1997 für 4,1 Mio. Euro vom AC Mailand): Kam als solider Rechtsverteidiger aus Italien nach Spanien und gehörte dem CL-Siegerteam von 1998 an. Ein Jahr darauf zog es ihn zurück nach Mailand - zu Inter. © getty 8/13 FERNANDO MORIENTES (1997 ablösefrei von Real Zaragoza): Mit Morientes holte Sanz einen talentierten Angreifer zum Nulltarif, der schon bald an der Seite eines gewissen Raul erfolgreich auf Torejagd gehen sollte. Der Stürmer traf u.a. im CL-Finale 2000. © imago images 9/13 CHRISTIAN KAREMBEU (1997 für 12,5 Mio. Euro von Sampdoria): Nach Seedorf ein weiterer Mittelfeldspieler, der in Genua überzeugte und dem Ruf der Königlichen folgte. Fügte sich nahtlos in die Mannschaft ein, blieb aber auch nur drei Jahre. © getty 10/13 NICOLAS ANELKA (1999 für 35 Mio. Euro vom FC Arsenal): Der Königstransfer von Sanz, der nie einer wurde. Anelka kam überhaupt nicht bei Real zurecht und wurde nur ein Jahr später für fast die gleiche Summe von Sanz-Erbe Florentino Perez an PSG verkauft. © getty 11/13 MICHEL SALGADO (1999 für 6 Mio. Euro von Celta Vigo): Kam als Panucci-Nachfolger und avancierte wie Carlos zu einem Verteidiger für die Geschichtsbücher, weil er stets zuverlässig und offensivfreudig die rechte Seite beackerte. Verabschiedete sich 2009. © getty 12/13 IVAN HELGUERA (1999 für 2,5 Mio. Euro von Espanyol Barcelona): Sollte erst einmal nur den Kader auffüllen, blieb dann aber acht Jahre, weil er durch Abgänge in der Innenverteidigung wie den von Fernando Hierro häufiger spielte als gedacht. © getty 13/13 STEVE MCMANAMAN (1999 ablösefrei vom FC Liverpool): Noch so ein Gratis-Deal von Sanz, der den Madridistas viel Freude bereitete. Der Engländer avancierte mit seinen beherzten Auftritten zum Fanliebling und traf u.a. auch im CL-Finale 2000.

Illgner: Champions-League-Sieg 1998 der "Beginn einer Ära"

Zwei Jahre später holte Real unter Capellos Nachfolger Jupp Heynckes erstmals seit 32 Jahren wieder den wichtigsten Titel im europäischen Vereinsfußball: die Champions League. "Ein besonderer, gigantischer Triumph" sei das gewesen, sagte der beim 1:0-Sieg im Finale gegen Juventus Turin in Amsterdam über die volle Spielzeit eingesetzte Illgner. "Es war der Beginn einer Ära, die nach dem erneuten Champions-League-Gewinn im Jahr 2000 von dem neuen Präsidenten Florentino Perez fortgeführt wurde."

Viele würden heute über die Triumphe unter Perez, über die Triumphe der "Galaktischen" sprechen, ergänzte Illgner. Aber: "Mit Lorenzo begann alles."

