Der Wandel des Ex-BVB-Spielers Mikel Merino bei Real Sociedad: Komplett (unterschätzt)

Er steht in der öffentlichen Wahrnehmung eher im Schatten der Offensivkünstler Martin Ödegaard, Mikel Oyarzabal und Alexander Isak, für den Höhenflug von Real Sociedad ist Mikel Merino aber gleichermaßen verantwortlich. Der bei Borussia Dortmund gescheiterte Baske hat sich in seiner Heimat zu einem kompletten Mittelfeldspieler entwickelt, der auch für die spanische Nationalelf ein Thema werden könnte.

Für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund war das Risiko relativ gering, als Mikel Merino ihnen im Sommer 2016 sein Ja-Wort gab. Läppische 3,75 Millionen Euro überwies der Bundesligist an CA Osasuna, den damals in der zweiten spanischen Liga aktiven Heimatverein des Mittelfeldspielers. Für Merino, vom Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc feierlich als "großes Talent der spanischen Fußballschule" vorgestellt, war der Wechsel eine tückische Herausforderung. Eine zu tückische, wie sich schnell herausstellte.

Merino, den die Angebote prominenter Klubs aus dem Baskenland wie Real Sociedad nach dem Anruf aus Dortmund nicht mehr interessierten, war mit seinen 20 Jahren vom ersten Tag an schlichtweg fehl am Platz beim BVB. Zu groß die Umstellung auf den schnelleren wie körperbetonteren Fußball in Deutschland, zu groß die Sprachbarriere und allen voran: zu groß die Konkurrenz im Mittelfeld. Julian Weigl, Nuri Sahin, Sebastian Rode und Gonzalo Castro hatten die Nase vor ihm, und da waren ja auch noch Spieler wie Shinji Kagawa oder Mario Götze, die wenn auch etwas offensiver ebenfalls im Mittelfeld agierten.

Merinos Abenteuer BVB: Keine Spielpraxis unter Tuchel

Da brachten auch all der Fleiß, durch den sich der Merino während seiner Zeit als Schwarz-Gelber stets auszeichnete, wenig. Thomas Tuchel, in jener Saison noch Trainer der Borussia, gewährte ihm nur 311 Spielminuten. Die logische Konsequenz: Merino wurde verliehen. An Newcastle United. Wieder eine neue Liga, wieder eine neue Sprache, wieder ein neues Umfeld. Aber er hatte mit Rafa Benitez immerhin einen spanischen Trainer, der das tat, was Tuchel nicht tun wollte oder konnte: Er förderte ihn.

25 Mal kam Merino unter Benitez zum Einsatz, das Vertrauen zahlte er mit starken Leistungen zurück. Auf der Insel stellten sie schon Vergleiche mit Xabi Alonso an, der baskischen Fußball-Legende schlechthin. Vergleiche, die durch drei Sätze des einstigen Alonso-Mentors Benitez zusätzlich befeuert wurden. "Ich sehe Ähnlichkeiten und damit meine ich nicht nur ihre Herkunft. Sie lesen das Spiel ähnlich. Xabis weite Pässe waren besser, aber Mikel ist dynamischer", sagte Benitez.

BVB: Diese Talente verpassten den Durchbruch bei den Profis von Borussia Dortmund © getty 1/19 Dortmund hat sich besonders in diesem Jahrzehnt den Ruf erworben, jungen Talenten Spielpraxis zu garantieren, um den nächsten Schritt zu machen. Doch nicht bei allen hat das geklappt. Ein Übersicht über die, die den Sprung beim BVB verpasst haben. © getty 2/19 ADNAN JANUZAJ: Wurde 2015/16 von ManUnited für ein Jahr ausgeliehen. Nach einem halben Jahr wurde sein Vertrag jedoch wieder aufgelöst - nach 6 BL-Spielen, keines von Beginn an. Tuchels Urteil: "Er war leider nicht mit der Lust und der Einstellung dabei." © getty 3/19 EMRE MOR: Kam 2016 als "türkischer Messi" aus Nordsjælland zum BVB und dort zu einem Treffer in 12 BL-Spielen. Starke Dribblings, aber viel zu verspielt und eigensinnig. Gewann mit Dortmund den DFB-Pokal und ging dann zu Celta Vigo. © getty 4/19 ALEXANDER ISAK: Aus Solna 2017 zum BVB gekommen. Hat dort in zwei Jahren vier Trainer, doch bei keinem davon schaffte er den Durchbruch. Kam lediglich auf 5 BL-Einsätze. Nach einer Leihe zu Willem II wurde er an Real Sociedad verkauft. © getty 5/19 MIKEL MERINO: 2016 aus Osasuna zur Borussia gekommen. Gewann am Ende den Pokal, verzeichnete aber lediglich 8 BL-Einsätze. Ging zunächst auf Leihbasis zu Newcastle, die Magpies kauften den Spanier schließlich. Heute wie Isak bei Sociedad. © getty 6/19 DAMIEN LE TALLEC: 2009 aus Rennes verpflichtet, kam er zunächst vor allem für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Wurde 2011 Meister mit den Profis, kam ganz oben aber nur auf acht Pflichtspiele. 2012 ging es zu Nantes, heute spielt er in Montpellier. © getty 7/19 MILOS JOJIC: Als hoch gehandeltes Talent kam Jojic Anfang 2014 von Partizan Belgrad und traf gleich in seinem ersten BVB-Spiel. Nach anderthalb glücklosen Jahren wechselte der Serbe zum 1. FC Köln. Heute für den Wolfsberger AC im Einsatz. © getty 8/19 MORITZ LEITNER: Nicht jeder Transfer von 1860 München nach Dortmund klappt. Leitner bekam beim BVB kaum einen Fuß auf den Boden und wurde immer wieder verliehen, ehe er 2016 zu Lazio wechselte. Seit 2018 fest bei Norwich City. © getty 9/19 LEONARDO BITTENCOURT: Für knapp 3 Millionen Euro schnappte sich Dortmund das Talent 2012, an dem auch die Bayern interessiert waren. Nach einem Jahr mit nur fünf BL-Einsätzen ging's weiter nach Hannover, aktuell spielt er in Bremen. © getty 10/19 GUY DEMEL: Kam 2001 mit 20 von Arsenal nach Dortmund. Fand gegen die Konkurrenz auf der rechten Seite kein Mittel und lief daher meist für den BVB II auf. Nach 33 BL-Spielen ohne Tor ging es 2005 zum HSV. Hat mittlerweile die Karriere beendet. © getty 11/19 MARVIN DUCKSCH: Gebürtiger Dortmunder, von 2002 bis 2016 im Verein. Torjäger beim BVB II, bei den Profis war für ihn aber kein Durchkommen. 6 BL-Spiele insgesamt. Landete über Paderborn, St. Pauli, Kiel und Düsseldorf bei Hannover 96. © getty 12/19 KORAY GÜNTER: Auch er schaffte den Sprung aus der BVB-Reserve zu den Profis nicht. Für die Borussia von 2008 bis 2014. Kam im August 2012 zu seinem einzigen BL-Spiel für Dortmund. Ging dann zu Galatasaray, aktuell von Genua an Hellas Verona ausgeliehen. © getty 13/19 MARIAN SARR: 2013 aus Leverkusen zum BVB gekommen und Ende desselben Jahres auf einmal in der CL-Startelf gegen Marseille. Anschließend noch mit 2 BL-Einsätzen, dann warfen ihn schwere Verletzungen aus der Bahn. Mittlerweile bei Jena in der 3. Liga. © getty 14/19 JOVAN KIROVSKI: Wechselte 1996 mit 20 von ManUnited zum BVB und blieb bis 2000. Insgesamt ein Tor in 20 BL-Spielen und ständig Reservespieler. Kann sich aber immerhin Champions-League- und Weltpokalsieger nennen. © getty 15/19 EMMANUEL KRONTIRIS: Wechselte 2000 von Tennis Borussia nach Westfalen und wurde mit dem BVB 2002 deutscher Meister und Zweiter im UEFA-Pokal, da er formell zum Profikader gehörte. Kam dort aber nur auf 3 Einsätze. 25 Tore in 52 Spielen dafür beim BVB II. © imago images 16/19 CHRISTOPHER NÖTHE: Von 2002 bis 2008 im Verein. Wurde Stammspieler in der Zweiten, bei den Profis aber lediglich mit 3 Einsätzen ohne Treffer. Wurde dann nach Oberhausen ausgeliehen. Nach 4 Jahren in Bielefeld aktuell vereinslos. © getty 17/19 YASIN ÖZTEKIN: In Dortmund geboren und von 1996 bis 2011 beim BVB. Über 100 Einsätze für die Zweite, aber nur 2 Profi-Pflichtspiele. Ging dann in die Türkei, wo bei Gala sein Stern aufging und er Nationalspieler wurde. Spielt heute für Sivasspor. © imago images 18/19 CHRIS LÖWE: 2011 aus Chemnitz für die linke Abwehrseite verpflichtet. Kam an Marcel Schmelzer aber nicht vorbei und so nur auf 7 BL-Spiele. Gewann 2012 mit dem BVB das Double. Danach für den FCK und Huddersfield im Einsatz, heute bei Dynamo Dresden. © getty 19/19 BAJRAM SADRIJAJ: Fiel dem BVB im Pokalspiel gegen Thannhausen auf, zwei Jahre später wechselte er 2008 zur Borussia. Unvergessen sein Profidebüt im Pokal gegen Essen, als er 12 Sekunden (!) nach seiner Einwechslung Rot sah. Kam bis 2010 auf 3 BL-Einsätze.

Zuhause ist es am Schönsten: Merino blüht bei "la Real" auf

Merino ließ sich von derartigen Lobeshymnen jedoch nicht beeinflussen. Als seine überaus erfolgreiche Saison mit Newcastle zu Ende ging und viele Anfragen diverser europäischer Klubs bei ihm eintrudelten, wählte er den Weg der Vernunft, den er 2016 noch aus Abenteuerlust ausgeschlagen hatte: Er wechselte nach San Sebastian. Zu Real Sociedad. Zurück in die Nähe seiner Heimatstadt Pamplona. "Es ist wichtig für ihn, Zeit mit uns zu verbringen. Er braucht nur eine Stunde mit dem Auto nach Hause. Die Familie tut ihm gut", sagte sein Vater Miguel, einst selbst Fußball-Profi in Spanien, schon kurz nach dem Wechsel seines Sohnes der Zeitung El Desmarque.

Merino ist heute nicht nur ein glücklicherer Mensch. Er ist auch ein besserer Fußballer. Ein präsenter. Ein kompletter. Das Spiel des 23-Jährigen lebt von gesunder Aggressivität und herausragender Übersicht, anders als der im von Trainer Imanol Alguacil bewährten 4-1-4-1 etwas offensiver agierende Martin Odegaard ist auf ihn auch im Spiel gegen den Ball stets Verlass.

© imago images

Merino "ein anderer Spieler" als in Dortmund

Merino grätscht, wenn es nötig ist, und legt auch bei Luftzweikämpfen eine hohe Robustheit an den Tag. Er ist der Anker im Mittelfeld, Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Ähnlich wie einst Alonso. Merino aber interpretiert seine Rolle insgesamt noch ein wenig offensiver als der frühere Regisseur des FC Bayern, traut sich auch mehr Abschlüsse zu. In der laufenden Saison kommt er auf vier Treffer und einen Assist. Den Alonso'schen Part als klassischen Sechser bekleidet eher das 22 Jahre alte Eigengewächs Igor Zubeldia.

"Ich denke, dass mein Arbeitsauftrag ziemlich klar ist: Ich muss das Team zwischen der Offensive und Defensive zusammenhalten. Ein Gleichgewicht geben, wenn wir verteidigen und helfen, die Stürmer mit ordentlichen Bällen versorgen. Dazu gehört auch, dass ich viele Wege in die Defensive mache und generell viel laufe", sagte Merino erst im Februar. Im Vergleich zu seiner Zeit beim BVB sei er "ein anderer Spieler". Grund dafür sei das Vertrauen seines Trainers, wie er in einem Interview mit dem offiziellen Kanal der spanischen Liga verriet.

Merino: "Als junger Spieler hat mir das gefehlt"

"Wenn du Minuten bekommst, gewinnst du an Erfahrung und diese gibt dir das Wissen, was in welcher Situation zu tun ist. Als junger Spieler hat mir das gefehlt", erklärte er. Zudem überzeuge ihn die Spielidee seines Trainers. "Ich mag es, zu pressen, Ballbesitz zu haben und Risiken einzugehen. Das ist der moderne Fußball. Das ist der schöne Fußball, der Spaß macht."

Fußball, der den Klub ins Finale der Copa del Rey manövriert hat, in dem es ausgerechnet zum baskischen Derby gegen Athletic Bilbao kommt. Fußball, der den Klub zu einer attraktiven Adresse in Spanien gemacht, die auch dem Gusto des spanischen Nationaltrainers Luis Enrique entspricht. Es heißt, der bislang noch nie für die A-Nationalelf nominierte U21-Europameister Merino dürfe sich durchaus Hoffnungen auf eine Nominierung für die Länderspiele gegen Deutschland (26. März) und die Niederlande (29. März) machen. Womöglich bietet sich ihm dann die Chance, auch auf internationaler Bühne zu zeigen, dass er ein anderer Fußballer ist als damals in Dortmund.

Saison 2019/20: Mikel Merino in Zahlen