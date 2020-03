El Clasico, eines der traditionsreichsten Fußballspiele der Welt, steht an. Wie Ihr die Partie zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Real Madrid gegen FC Barcelona: Wann und wo findet der Clasico statt?

Anstoß der Partie ist am heutigen Sonntag, den 1. März, um 21 Uhr.

Gespielt wird im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu. Die Arena im Madrider Stadtbezirk Chamartin wird mit rund 81.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

In Deutschland gibt es Livebilder der Partie ausschließlich bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch alle Topspiele der Primera Division live.

Die besten Schützen im El Clasico: Ganz einsam an der Spitze © getty 1/15 Barca und Real liefern sich seit Ewigkeiten die wohl heißeste Rivalität im europäischen Fußball. Am Sonntag ist es wieder soweit (21 Uhr live auf DAZN). Vorab gibt es hier das Ranking der Topscorer von Barca und Real im direkten Duell mit dem "Erzfeind". © getty 2/15 Platz 12: Luis Suarez (FC Barcelona) - 9 Tore. © getty 3/15 Platz 12: Karim Benzema (Real Madrid) - 9 Tore. © getty 4/15 Platz 12: Estanislao Basora (FC Barcelona) - 9 Tore. © imago 5/15 Platz 9: Josep Samitier (M., Barcelona & Real Madrid) - 10 Tore. © getty 6/15 Platz 9: Juanito (Real Madrid) - 10 Tore. © getty 7/15 Platz 9: Hugo Sanchez (Real Madrid) - 10 Tore. © getty 8/15 Platz 8: Santillana (l., Real Madrid) - 12 Tore. © getty 9/15 Platz 5: Ferenc Puskas (Real Madrid) - 14 Tore. © getty 10/15 Platz 5: Francisco Gento (Real Madrid) - 14 Tore. © getty 11/15 Platz 5: Cesar Rodriguez (Barcelona) - 14 Tore. © getty 12/15 Platz 4: Raul (Real Madrid) - 15 Tore. © getty 13/15 Platz 2: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 18 Tore. © getty 14/15 Platz 2: Alfredo Di Stefano (Real Madrid) - 18 Tore. © getty 15/15 Platz 1: Lionel Messi (FC Barcelona) - 26 Tore. Der Argentinier war zudem Vorbereiter von 14 weiteren Clasico-Toren.

El Clasico im Liveticker: Real Madrid gegen FC Barcelona

Claro que si: Auch wir sind live mit von der Partie und berichten Euch vom Geschehen im Estadio Santiago Bernabeu. Zum SPOX-Liveticker geht es hier entlang.

Real Madrid: Zinedine Zidane steht in der Kritik

Es war ein Schock, nicht nur für die Real-Fans: Im so wichtigen Champions-League-Spiel gegen Manchester City fand sich Toni Kroos auf der Bank wieder.

Und der Weltmeister von 2014 war keineswegs auch gesundheitlichen Gründen dort gelandet: Sein Trainer Zinedine Zidane hatte lediglich das "System anpassen" wollen, wie der Franzose später zu Protokoll gab.

Die Entscheidung, seinen Mittelfeldmotor im CL-Achtelfinale außen vor zu lassen, brachte Zidane im Nachgang viel Kritik ein - auch weil Real das Spiel 1:2 verlor.

Vor dem Clasico soll Zidane nun, so ist zu hören, allerdings wieder auf Kroos bauen. Kein Wunder, wäre ein anderes Ergebnis gegen den FC Barcelona doch von großer Wichtigkeit für den Hauptstadtklub: Aktuell führt Barca die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an.

Primera Division: Die Top drei

Am vergangenen Spieltag musste Real die Tabellenführung dank einer Niederlage in Levante (0:1) an Barca abgeben.