Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid und der FC Valencia: Im Halbfinale des spanischen Supercups ist alles vertreten, was Rang und Namen hat - live verfolgen kann ihn mit Ausnahme der Fans im Stadion trotzdem niemand! Wir von SPOX klären auf, woran das liegt.

Eigentlich unfassbar, aber es ist Realität: Die Spiele des spanischen Supercups werden weder im Livestream noch im TV übertragen - und das hat einen einfachen und doch tieferliegenden Grund.

Spanien, Supercup: Termine, Modus und TV-Übertragung

Traditionell stehen sich beim Supercup der amtierende Meister und Pokalsieger gegenüber, dies war bis 2017 auch in Spanien der Fall. Doch in den Folgejahren schlug die Primera Division einen neuen Weg ein. Wurde der Sieger zuvor immer in einem Hin- und Rückspiel ermittelt, gab es 2018 erstmals nur eine Finalpartie im marokkanischen Tanger.

Jetzt gehen die Spanier noch einen Schritt weiter - und dieser ist drastisch. Der spanische Supercup 2019 wird vom 8. bis 12. Januar 2020 als Final-Four-Turnier im saudi-arabischen Dschidda ausgetragen. Dabei gibt es zwei Halbfinalbegegnungen und ein Finale. Neben Meister und Pokalsieger sind auch Vizemeister und Pokalfinalist mit von der Partie.

Spanien, Supercup: TV-Übertragung

Aufgrund der Auslagerung des Supercups nach Saudi-Arabien wird das Turnier, dessen sportlicher Wert ohnehin gering ist, von Teilen der Medien boykottiert. Der öffentlich-rechtliche spanische TV-Sender TVE zum Beispiel wird die Partien nicht übertragen.

Als Begründung wurde angegeben, dass im Wüstenstaat die Menschenrechte nicht respektiert werden. "Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden", sagte ein Sprecher.

Und auch im deutschsprachigen Raum gibt es keinerlei Liveübertragungen. Somit finden die Spiele, abgesehen von den Fans im Stadion, in vielen Ländern unter Auschluss der Öffentlichkeit statt.

Spanien, Supercup: SPOX-Liveticker

Für alle, die die Spiele im spanischen Supercup trotzdem verfolgen möchten, haben wir von SPOX einen ausführlichen Liveticker im Angebot. Hier geht's zu unserem Liveticker-Kalender.

Spanien, Supercup: Spielplan

Im vergangenen Jahr setzte sich der FC Barcelona mit 2:1 gegen den FC Sevilla durch, damals konnten sogar die Fans in Deutschland das Spiel vor dem Fernseher verfolgen. Der Spielplan:

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Anstoß 8. Januar 2020 (Halbfinale) FC Valencia Real Madrid 20 Uhr 9. Januar 2020 (Halbfinale) FC Barcelona Atletico Madrid 20 Uhr 12. Januar 2020 (Finale) x x 19 Uhr