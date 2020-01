Barca-Coach Quique Setien: Feuerlöscher oder Cruyff-Erbe?

Quique wer? Den meisten Fußballfans außerhalb Spaniens wird der Name des neuen Trainers des FC Barcelona nichts sagen. SPOX und Goal stellen Quique Setien vor.

Als Favoriten auf die Nachfolger des nach zähen Abfindungsverhandlungen am späten Montagabend entlassenen Ernesto Valverde galten eigentlich Vereinsikone Xavi und der frühere Publikumsliebling Ronald Koeman, beide sagten aber wegen ihrer aktuellen Jobs in Katar bzw. als niederländischer Nationaltrainer ab.

Daher war erwartet worden, dass Francisco Garcia Pimienta, Coach der zweiten Mannschaft von Barca, bis Saisonende als Platzhalter für Xavi eingesetzt wird. Doch stattdessen entschied sich der Vorstand des FC Barcelona für einen Mann ohne große Meriten auf der Trainerbank. "Setien, der Feuerlöscher", schrieb die Madrider Sportzeitung AS daher.

Der Grund für die Entscheidung pro Setien, der einen Vertrag bis 2022 erhielt, liegt in seiner Spielphilosophie, die sich auf den Barca-Säulenheiligen Johan Cruyff beruft. "Ich hätte einen Finger dafür gegeben, um mit Johan zu spielen", hat der 61-Jährige mal erzählt. Dafür reichte es für den Mittelfeldspieler zwar nicht, aber immerhin kam der Ex-Profi von Racing Santander (über 300 Spiele) und Atletico Madrid auf drei Länderspiele und nahm an der WM 1986 teil.

FC Barcelona: 9 Fakten zum neuen Trainer Quique Setien © getty 1/12 Der FC Barcelona hat sich von Ernesto Valverde getrennt. Sein Nachfolger wird Quique Setien. Der 61 Jahre alte Spanier unterschreibt bis 2022 bei den Blaugrana. Hier gibt es neun Fakten zum neuen Barca-Coach. © getty 2/12 Setiens Karriere begann im Beach Soccer. Er spielte sogar für die spanische Nationalmannschaft. © twitter.com/QSetien 3/12 Setien ist eine Legende bei Racing Stantander. Er war dort als Spieler (12 Saisons) und Trainer (Aufstieg 2001/02) aktiv und ist nur noch unter dem Spitznamen "El Maestro" bekannt. © twitter.com/xemilioj 4/12 Als Spieler trat Setien 22-mal gegen Barca an (5 Siege, 5 Unentschieden, 12 Niederlagen). Er erzielte als Mittelfeldspieler zwei Tore gegen die Blaugrana. © getty 5/12 Als Trainer war er weniger erfolgreich in Duellen mit den Katalanen. In sieben Spielen gewann er nur einmal (6 Niederlagen). Allerdings war das die bisher letzte Heimpleite von Barca – im November 2018. Barca-Trainer damals: Ernesto Valverde. © twitter.com/RealBetis 6/12 Nach dem 4:3-Sieg im November 2018 signierte Sergio Busquets sein Trikot und schenkte es Setien. Darauf stand geschrieben: "Für Quique mit Liebe und Bewunderung für Ihre Art, Fußball zu sehen. Alles Gute." © getty 7/12 Er war nicht nur in Spaniens Profiligen Trainer. Für drei Monate war er 2006 Nationaltrainer von Äquatorialguinea. Er sollte als ehemaliger Spieler von Logrones eigentlich nur einen Kooperationsvertrag mit dem äquatorialguineischen Verband aushandeln. © getty 8/12 "Ich hatte damals keinen Job und da haben sie mir ein Angebot gemacht. Ich habe mein Debüt im Afrika-Cup gegeben (0:3 gegen Kamerun). Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass diese Leute das mit dem Vertrag nicht so ernst meinen", sagt Setien später. © getty 9/12 Nach einem Spiel und drei Monaten ohne Vertrag war das Abenteuer für den Spanier schließlich beendet. © imago images 10/12 Setien trainierte bereits mehrere ehemalige Barca-Spieler: Bartra, Kaptoum, Tello, Sanabria, Araujo, Halilovic und Kevin-Prince Boateng. Auch Junior Firpo (aktuell unter Vertrag) spielte schon unter ihm. © getty 11/12 Setien ist ein großer Fan von Lionel Messi. Er bezeichnete den Argentinier bereits mehrmals als den besten Spieler der Geschichte. © twitter.com/RealBetis 12/12 Schach ist eine große Leidenschaft von Setien. Er spielte sogar schonmal gegen die ehemaligen Schach-Weltmeister Anatoli Karpov und Gary Kasparov.

Attraktiver Fußball, Spielkontrolle, Ballbesitz, Pressing

Für die 2001 in seiner Heimatstadt Santander begonnene Trainerlaufbahn war Cruyffs Arbeit als Coach bei Barca (1988 bis 1996) allerdings noch weitaus prägender: Attraktiver Fußball, Spielkontrolle, Ballbesitz, Pressing - auf diesen Grundlagen des Dream Teams basiert auch Setiens Spielauffassung.

"Ich erinnere mich, als Johan Cruyffs Barcelona kam", sagte Setien im vergangenen Jahr zu The Coaches Voice. "Du hast gegen sie gespielt und das ganze Spiel damit verbracht, hinter dem Ball herzulaufen. Ich sagte mir: Das ist es, was ich mag. Ich würde gerne in dieser Mannschaft sein und wissen, warum das so ist. Wie kann man eine Mannschaft dazu bringen, den Ball dauerhaft zu haben, so dass der Gegner ihn das ganze Spiel lang verfolgt?"

Das Mantra von Cruyff und seinem Schüler Pep Guardiola - "Wenn wir den Ball haben, kann niemand gegen uns ein Tor schießen" - verinnerlichte auch Setien, obwohl die Skepsis dagegen bei seinen ersten Stationen im unterklassigen Bereich sehr groß war.

"Als ich in Lugo in der Segunda B ankam, wurde mir gesagt, dass man dort nicht auf diese Weise Fußball spielen könne. Die Plätze waren nicht sehr gut und es gab nicht genügend gute Spieler, um das zu machen, sagten sie mir", erklärte Setien. "Es ist wahr, dass technisch begabte Spieler die Aufgabe einfacher machen. Aber sie spielen besser und haben eine bessere Chance, den Gegner und seinen Druck zu überwinden."

Quique Setien: Starke Saison bei Betis Sevilla

In seiner bislang längsten Ära zwischen 2009 und 2015 führte er das Team aus dem galizischen Lugo in die zweitklassige Segunda Division A und schaffte dort dreimal relativ problemlos den Klassenerhalt. Im Herbst 2015 übernahm Setien dann den Abstiegskandidaten UD Las Palmas in der Primera Divison, schaffte die Rettung und verpasste im Jahr darauf nur knapp den Einzug ins internationale Geschäft.

Das gelang dem Nordspanier bei seiner nächsten Station 2017: Die erste Saison bei Betis Sevilla war sowohl statistisch als auch spielerisch die beste seit 2005 (Rang vier), am Ende gelang als Sechster der Sprung in die Europa League und fast noch wichtiger, in der Abschlusstabelle standen die Andalusier vor dem verhassten Lokalrivalen FC Sevilla.

Schon damals wurde Setien in Barcelona gehandelt, doch während Valverde nach dem Gewinn der Meisterschaft wieder fest im Sattel saß, verkrachte sich der Betis-Coach mit Sportdirektor Lorenzo Serra und trat nach einer schwachen Rückrunde trotz Vertrags bis 2020 im vergangenen Sommer zurück. Seine Kritiker bezeichneten ihn damals als sturen Egomanen, der sehr von sich und seinem Spielstil überzeugt sei und auch bei Misserfolg wenig Selbstkritik zeige.

Nun bekommt Setien, der sich nach dem Abschied unter anderem bei Pep Guardiola in Manchester fortbildete, "die große Chance seines Lebens" (Marca) und kann mit einem Weltklasse-Team seine Qualitäten auf höchstem Niveau unter Beweis stellen.

Quique Setien im Steckbrief