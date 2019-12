Ousmane Dembele vor Abschied vom FC Barcelona? Berater verhandelt offenbar mit drei Klubs

Das Kapitel FC Barcelona könnte für Offensivstar Ousmane Dembele bald schon wieder Geschichte sein. Wie das spanische Sportportal El Desmarque berichtet, soll Moussa Sissoko, der Berater des 22-Jährigen, bereits mit potenziellen neuen Arbeitgebern verhandeln.

Ganz konkret sollen Gespräche mit PSG, Manchester City und dem FC Chelsea geführt werden. Das geschehe allerdings ohne die Zustimmung Barcas, heißt es weiter. Wie Vizepräsident Jordi Cardoner kürzlich klarstellte, ist ein Verkauf Dembele für den spanischen Meister aber kein Thema.

Zurzeit laboriert der Weltmeister von 2018 an einer Muskelverletzung, die er sich in der Champions League beim 3:1-Sieg gegen den BVB zugezogen hatte. Aktuell wird von Barca-Seite mit einer Pause von rund zehn Wochen gerechnet. Eine Rückkehr auf den Platz wird also frühestens im Februar 2020 erwartet.

Sorgenkind Ousmane Dembele: Die Verletzungshistorie des Barcelona-Stars © getty 1/13 Seit sich Ousmane Dembele im Spätsommer 2017 vom BVB "verabschiedete", klebt ihm das Pech an den Schuhsohlen. Wir werfen einen Blick auf die bedenkliche Verletzungsserie des Franzosen. © getty 2/13 27.11.2019: Zum Wiedersehen mit den alten Kollegen von Borussia Dortmund stand Dembele am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase in der Startformation. © getty 3/13 Nach weniger als einer halben Stunde war jedoch Schluss. Der Beuger im rechten Oberschenkel kam zu Schaden, nichts ging mehr. Lionel Messi erkundigt sich nach Dembeles Wohlbefinden. © getty 4/13 Die bittere Folge: Dembele wird zwei - eher: drei - Monate ausfallen und erst im Februar beim FC Barcelona zurückerwartet. Nicht seine erste Zwangspause. Hier ist die Chronologie einer fatalen Serie ... © getty 5/13 Januar 2017: In der Vorbereitung auf die Rückrunde muss Dembele wegen Problemen mit dem Hüftbeuger einige Tage pausieren. Er verpasst kein Pflichtspiel, findet sich aber zunächst auf der Bank wieder. © getty 6/13 16. September 2017: Dembele ist gerade von Dortmund nach Barcelona gewechselt und bestreitet seinen dritten Pflichtspieleinsatz für die Katalanen. Gegen Getafe ist nach einer halben Stunde Schluss. Der Oberschenkel! Er fällt über 3 Monate aus. © getty 7/13 Januar 2018: Dembele gibt sein Comeback zu Beginn des neuen Jahrs, doch landet am 14. schon wieder auf der Injury List. Diesmal: Muskelbündelriss. Er fällt gut vier Wochen aus. © imago images 8/13 20. Januar 2019: Er kommt Mitte Februar 2018 zurück und hat erst mal fast ein Jahr Ruhe. Dann zieht er sich im Match gegen Leganes eine Knöchelverletzung zu. Die Folge: 3 Wochen Pause. © imago images 9/13 März 2019: Dembele kommt im Februar zurück, spielt 6 Wochen und zieht sich dann wieder einen Muskelbündelriss zu. Wieder heißt es: ein Monat Pause! © getty 10/13 4. Mai 2019: Dembele ist gerade wieder einen Monat auf dem Rasen, da zieht er sich gegen Celta Vigo eine erneute Oberschenkelverletzung zu. Die Folge sind gut sechs Wochen Pause. © getty 11/13 August 2019: Die neue Saison hat angefangen, Dembele spielt 90 Minuten am 1. Spieltag gegen Bilbao und meldet sich mit der nächsten Oberschenkelblessur erneut krank - 5 Wochen Pause. © getty 12/13 September 2019: Dembele kommt gegen Villarreal am 6. Spieltag zurück und muss gleich bei der nächsten Partie wieder passen. Muskelprobleme. © getty 13/13 November 2019: Die schon angesprochene Verletzung, die er ausgerechnet gegen den Ex-Klub aus Dortmund erleidet, legt ihn wieder lahm. Fortsetzung - zum Leidwesen von Ousmane Dembele - folgt bestimmt.

Dembele wechselte im Sommer 2017 nach wochenlangen Querelen inklusive eines Streiks für rund 125 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu den Katalanen. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2022.