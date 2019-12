Primera Division: 90.+5! Real Madrid duselt sich vor dem Claisco dank Benzema zu Remis gegen Valencia

Real Madrid hat bei der Generalprobe für den Clasico nicht überzeugt und damit auch den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Drei Tage vor dem Spiel beim Erzrivalen FC Barcelona (Mittwoch, 20 Uhr live auf DAZN) kamen die Königlichen beim FC Valencia erst durch einen Last-Minute-Treffer von Karim Benzema (90.+5) auf Vorlage des mit nach vorne geeilten Real-Keeper Thibaut Courtois zu einem 1:1 (0:0).

Real zog damit nach Punkten mit Spitzenreiter Barcelona gleich, die Katalanen bleiben dank der besseren Tordifferenz aber vorne. Barca hatte am Samstag nur 2:2 bei Real Sociedad San Sebastian gespielt und damit seinerseits Zähler liegen lassen. Madrid konnte daraus keinen Profit schlagen, ist wettbewerbsübergreifend nun aber schon seit elf Spielen ohne Niederlage.

Die Mannschaft um Nationalspieler Toni Kroos, der über die volle Spielzeit zum Einsatz kam, begann am Sonntag stark, Valencia gestaltete das Spiel aber schon bald ausgeglichen. Carlos Soler (78.) traf zu Beginn der Schlussphase zur nicht unverdienten Führung. In der Nachspielzeit (90.+4) wurde zunächst ein Treffer des eingewechselten Ex-Frankfurters Luka Jovic nicht gegeben, dann schlug Benzema zu.

Spektakulär an der Entstehung: Real-Keeper Courtois rückte bei der letzten Ecke des Spiels in den gegnerischen Sechzehner auf und zwang Valcencia-Torhüter Domenech per Kopf zu einer Parade. Der Abpraller landete über den Umweg Courtois bei Benzema, der dann einschoss.

Primera Division: Tabelle nach dem 17. Spieltag