Atletico Madrid gegen FC Barcelona: LaLiga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Spitzenspiel in LaLiga treffen am heutigen Abend Atletico Madrid und der FC Barcelona aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Atletico Madrid - FC Barcelona: Termin, Ort, Schiedsrichter

Die Begegnung Atletico gegen Barcelona findet am heutigen Sonntag (1. Dezember) um 21 Uhr statt. Austragungsstätte ist das Wanda Metropolitano in der spanischen Hauptstadt.

Als Schiedsrichter ist der erfahrene Antonio Mateu Lahoz im Einsatz.

LaLiga: Atletico vs. Barca heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Atletico vs. Barca im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen hält DAZN die Übertragungsrechte für alle Spiele der spanischen Liga. Der Streamingdienst startet um 20.45 Uhr mit Moderator Sebastian Benesch, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels seine Vorberichterstattung.

Atletico Madrid gegen Barca heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr problemlos beim Spiel des FC Barcelona in Madrid auf dem Laufenden bleiben. SPOX tickert die Partie ausführlich.

LaLiga: Der aktuelle Spieltag im Überblick

Beim Auswärtsspiel in Alaves hatte Real Madrid am Samstag mehr Mühe als erwartet. Ein Treffer von Dani Carvajal in der 69. Minute sicherte den knappen 2:1-Auswärtssieg.

Termin Heim Ergebnis Auswärts 29.11., 21 Uhr Celta de Vigo 0:0 Real Valladolid 30.11., 13 Uhr Deportivo Alaves 1:2 Real Madrid 30.11., 16 Uhr Real Sociedad de Futbol 4:1 Eibar 30.11., 18 Uhr Mallorca 1:2 Betis Sevilla 30.11., 21 Uhr Valencia 2:1 Villarreal 01.00., 12 Uhr Sevilla -:- Leganes 01.00., 14 Uhr Athletic Bilbao -:- Granada 01.00., 16 Uhr Espanyol Barcelona -:- Osasuna 01.00., 18 Uhr Getafe -:- UD Levante 01.00., 21 Uhr Atletico Madrid -:- Barcelona

LaLiga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Die Katalanen können mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen, Atletico hingegen würde im Erfolgfall mit dem Gegner nach Punkten gleichziehen.