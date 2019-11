FC Barcelona: Luis Suarez vor Wechsel in die MLS? "Eine Frage der Zeit"

Luis Suarez vom FC Barcelona plant offenbar, seine Karriere in der MLS ausklingen zu lassen. Das bestätigte Suarez' Nationalmannschaftskollege und Seattle-Sounders-Profi Nicolas Lodeiro gegenüber MLSsoccer.com.

"Ich denke, man muss nur Barcelona davon überzeugen", sagte Lodeiro: "Er will in die MLS und fragt mich immer über die Liga aus. Früher oder später wird er hier spielen. Das ist nur eine Frage der Zeit."

Lodeiro und Suarez kennen sich gut aus gemeinsamen Zeiten bei der uruguayischen Nationalmannschaft. Zuletzte standen beide gemeinsam bei der Copa America für die Himmelblauen auf dem Platz.

Lodeiro wechselte im Sommer 2016 von den Boca Juniors zu den Seattle Sounders in die MLS und gewann mit der Franchise dreimal in Folge die Western Conference. Am Sonntag trifft Lodeiro mit den Sounders im Finale um die Meisterschaft auf den FC Toronto.

© getty

Suarez scherzt über MLS-Wechsel: "Vielleicht in sieben Jahren"

Beim Wechsel von Lodeiro in die MLS vor drei Jahren soll Suarez nach Aussagen von Sounders-General-Manager Garth Lagerwey eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die Verhandlungen zwischen Lodeiro und den Sounders gerieten trotz des "sehr, sehr guten Englisch" von Lodeiro am Telefon ins Stocken.

"Er war frustriert, weil er nicht alles verstand, was ich sagte. Also bat er Suarez, mit mir am Telefon zu sprechen. Er war unser Übersetzer", sagte Lagerwey im Dezember 2016 über das kuriose Zustandekommen des Lodeiro-Transfers. Suarez soll außerdem darüber gescherzt haben, dass er selbst "vielleicht in sieben Jahren" kommen werde. "Das war seine Aussage", bestätigte Lagerwey.

Der 32 Jahre alte Stürmer spielt aktuell nach Stationen bei Nacional, Groningen, Ajax Amsterdam und Liverpool seine sechste Saison beim FC Barcelona. In zwölf Pflichtspielen erzielte Suarez bereits acht Treffer. Sein Vertrag bei den Katalanen läuft im Sommer 2021 aus.

Luis Suarez: Leistungsdaten und Spielerstatistiken