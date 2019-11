FC Barcelona erwägt wohl Rückholaktion von Zagreb-Star Dani Olmo

Der amtierende LaLiga-Meister FC Barcelona ist offenbar an einer Verpflichtung des spanischen U21-Nationalspielers Dani Olmo von Dinamo Zagreb interessiert. Das berichtet die Mundo Deportivo.

Demnach sollen die Klubverantwortlichen Barcas um Sportdirektor Eric Abidal momentan im regelmäßigen Austausch mit dem Berater des Offensivakteurs stehen. Auch mit Olmos Vater soll es eine harmonische Beziehung geben.

Zwar genieße Olmo in den Kaderplanungen der Blaugrana nicht die höchste Priorität, doch aufgrund der Tatsache, dass Olmo einst in Barcelonas Nachwuchsakademie La Masia ausgebildet worden war, besteht angeblich stets Interesse an einer etwaigen Rückholaktion.

Transfermarkt-Ranking: Die zehn wertvollsten Klubs Europas © getty 1/11 Das Fußball-Portal Transfermarkt veröffentlicht jährlich ein Ranking der wervollsten Klubs der Welt. Während vor allem die üblichen Verdächtigen aus England und Spanien in Sachen Geld dominieren, ist die Bundesliga eher mäßig vertreten. Die Top-10: © getty 2/11 PLATZ 10 - FC CHELSEA: 807 Millionen Euro © getty 3/11 PLATZ 9 - JUVENTUS TURIN: 838 Millionen Euro © getty 4/11 PLATZ 8 - ATLETICO MADRID: 873 Millionen Euro © getty 5/11 PLATZ 7 - FC BAYERN MÜNCHEN: 883 Millionen Euro © getty 6/11 PLATZ 6 - TOTTENHAM HOTSPUR: 985 Millionen Euro © getty 7/11 PLATZ 5 - PARIS SAINT-GERMAIN: 1,05 Milliarden Euro © getty 8/11 PLATZ 4 - FC LIVERPOOL: 1,07 Milliarden Euro © getty 9/11 PLATZ 3 - FC BARCELONA: 1,18 Milliarden Euro © getty 10/11 PLATZ 2 - REAL MADRID: 1,19 Milliarden Euro © getty 11/11 PLATZ 1 - MANCHESTER CITY: 1,28 Milliarden Euro

Olmo sorgte bei U21-EM für Aufsehen

Der 21-Jährige sorgte vor allem bei der U21-Europameisterschaft im vergangenen Sommer für Aufsehen, als er mit drei Toren und einem Assist maßgeblich am Titelgewinn Spaniens beteiligt war.

Aktuell steht Olmo noch bis 2021 in Zagreb unter Vertrag. In der laufenden Saison war er bereits an zwölf Toren des kroatischen Meisters direkt beteiligt (sechs Treffer, sechs Vorlagen).