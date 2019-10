Real Madrids Kapitän Sergio Ramos will offenbar mit Spanien zu Olympia 2020

Der spanische Nationalspieler Sergio Ramos träumt offenbar von einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. Real Madrids Kapitän ist bereits Weltmeister, Doppel-Europameister, vierfacher Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister - eine olympische Medaille fehlt ihm in seiner Titelsammlung aber noch.

Wie die spanische Zeitung El Mundo aus dem Umfeld der Königlichen erfahren haben will, sei es "äußerst interessant für ihn, in Tokio dabei zu sein, falls sich die Chance ergibt."

Die Spiele beginnen allerdings nur zwölf Tage nach dem Finale der Europameisterschaft, an welcher der 33-Jährige mutmaßlich auch teilnehmen wird. Am olympischen Fußballturnier dürfen pro Nation drei Spieler teilnehmen, die älter als 23 Jahre sind. Qualifiziert ist Spanien dank des Triumphs bei der U21-EM-Titel in diesem Sommer bereits.

Eine Medaille gewann die spanische Fußballauswahl bei Olympia zuletzt 2000 in Sydney (Silber), den letzten Titel holte die Furia Roja 1992 in Barcelona.