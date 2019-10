Lionel Messi: Ronaldo ist der beste Stürmer, den ich je sah

Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona wird von vielen Fans und Experten als bester Spieler aller Zeiten angesehen. Der Argentinier selbst ist vom ehemaligen Barca-Torjäger Ronaldo begeistert.

Von Fox Sports Argentina nach nach dem besten Stürmer gefragt, sagte Messi: "Ronaldo ist der beste Stürmer, den ich in meinem Leben gesehen habe." In der Saison 1996/97 spielte der zweimalige Weltmeister für die Blaugrana und erzielte in 47 Spielen 46 Tore, ehe er zu Inter Mailand wechselte. Später lief "O Fenomeno" in Europa noch für Real Madrid und den AC Milan auf.

Messi äußerte sich zudem über jenen Spieler, der ihn zu Beginn seiner Laufbahn am meisten unterstützt habe. Auch hier nannte er einen brasilianischen Ballon-d'Or-Gewinner: Ronaldinho.

"Leider habe ich nicht lange an der Seite Ronaldinhos gespielt. Aber er war derjenige, der mir zu Beginn meiner Karriere am meisten half", sagte Messi.