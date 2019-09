La Liga live: FC Barcelona gegen FC Villarreal heute im TV, Livestream und Liveticker

Eine englische Woche steht in La Liga bevor, der FC Barcelona empfängt den FC Villareal. Wo und wann Ihr die Begegnung der Primera Division im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Barcelona gegen Villarreal: Anstoß und Spielort

Barca empfängt seine Gäste traditionell im Camp Nou. Gut 99.000 Zuschauer fasst die Heimstätte der Katalanen, Schiedsrichter Ricardo de Burgos wird die Partie um 21 Uhr anpfeifen.

La Liga live: FC Barcelona - FC Villarreal heute im TV und Livestream

Die heutige Begegnung wird live und exklusiv in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt. Ab 21 Uhr beginnt der Streamingdienst seine Übertragung, Ihr könnt den Livestream sowohl am Smart-TV, PC als auch an sämtlichen mobilen Endgeräten empfangen - die einzige Voraussetzung ist eine funktionierende Internetverbindung.

Neben La Liga hat DAZN noch viele weitere europäische Topligen im Programm.

Ihr könnt den Dienst entweder für 11,99 Euro monatlich oder für 119,99 Euro im Jahresabo buchen - der erste Monat ist kostenlos.

FC Barcelona - FC Villarreal im Liveticker

Falls Ihr das Spiel lieber nachlesen als gucken möchtet, haben wir auf SPOX einen Liveticker zur Partie, der kurz vor dem Anstoß startet.

In unserem Kalender findet Ihr außerdem die anderen Partien des sechsten Spieltags sowie täglich neue Liveticker-Angebote zu allerhand Sportarten, klickt Euch einfach durch.

La Liga heute live: Der 6. Spieltag im Überblick

Unter anderem tritt am 6. Spieltag Barcas Erzrivale Real Madrid zuhause gegen Osasuna an. Tabellenführer Atlhetic Bilbao spielt bei CD Leganes.

Anstoß Heimteam Gastteam Übertragung 24.09.19, 19 Uhr Real Valladolid Granada DAZN 24.09.19, 20 Uhr Betis Sevilla UD Levante Valencia DAZN 24.09.19, 21 Uhr Barcelona Villarreal DAZN 25.09.19, 19 Uhr Leganes Athletic Bilbao DAZN 25.09.19, 19 Uhr Mallorca Atlético Madrid DAZN 25.09.19, 20 Uhr Valencia Getafe DAZN 25.09.19, 21 Uhr Real Madrid Osasuna DAZN 26.09.19, 19 Uhr Eibar Sevilla DAZN 26.09.19, 20 Uhr Celta de Vigo Espanyol Barcelona DAZN 26.09.19, 21 Uhr Real Sociedad de Fútbol Deportivo Alavés DAZN

Barca gegen Villarreal: Zahlen und Fakten zur Partie

Beide Heimspiele der Saison haben die Katalanen mit 5:2 gewonnen und dabei jeweils über drei Tore im zweiten Spielabschnitt geschossen.

Villarreal blieb dreimal in Folge ungeschlagen und befindet sich in der Tabelle nach fünf Spieltagen überraschend vor Barca.

In Barcelona waren die Gäste zuletzt aber nicht sehr erfolgreich, die letzten neun Besuche im Camp Nou endeten für Villarreal in einer Niederlage.

© getty

La Liga: Die Tabelle der Primera Division im Überblick

Barca hatte einen sehr dürftigen Saisonstart in La Liga, nicht einmal die Hälfte der möglichen Punkte sind aktuell auf dem Konto der Katalanen.