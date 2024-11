Pleite im Topspiel! Beeindruckende Serie der SSC Neapel gerissen

Im Topspiel der Serie A verlor das klar unterlegene Team von Trainer Antonio Conte am Sonntag gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo völlig verdient mit 0:3 (0:2). Es war die erste Liga-Niederlage seit dem 0:3 bei Hellas Verona am ersten Spieltag, danach war Napoli neun Partien in Folge ungeschlagen geblieben.

Der überragende Ex-Leipziger Ademola Lookman (10./31.) und Mateo Retegui (90.+2) brachten den Neapolitanern die Pleite bei. Zwar steht die SSC weiterhin mit 25 Punkten nach elf Spieltagen an der Tabellenspitze, Atalanta rückte jedoch bis auf drei Zähler an den dreimaligen Meister heran. Bergamo gastiert am Mittwoch in der Champions League beim VfB Stuttgart.