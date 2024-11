Drei prominente Kandidaten gehandelt: Mats Hummels' Ivan Juric bei AS Rom wohl vor dem Aus

Coach Ivan Juric muss beim kriselnden italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom ernsthaft um seinen Job bangen. Laut italienischer Medien steht der Kroate beim Klub von Mats Hummels nach der 2:3-Niederlage gegen Hellas Verona kurz vor dem Aus.

Juric hatte Mitte September den Job von der gefeuerten Vereinsikone Daniele De Rossi übernommen und Hummels seitdem nur ein einziges Mal für 23 Minuten eingesetzt.

Bei der Niederlage in Verona am Sonntag hatte Hummels für Irritationen gesorgt. Der 35-jährige Ex-Dortmunder brach seine Aufwärmübungen ab und verschwand darauf ohne erkennbaren Grund in den Katakomben des Stadions.