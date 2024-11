Plötzlich verschwunden! Mats Hummels sorgt bei nächster Roma-Pleite für Wirbel

Mats Hummels: Nur ein Einsatz für die Roma

Hummels kommt bislang erst auf einen Einsatz für die Roma - beim 1:5 gegen die AC Florenz, als er nach Einwechslung zu allem Überfluss noch ein Eigentor produzierte.

In Rom wird derweil gefordert, dass der ehemalige Spieler des BVB und FC Bayern München den Startplatz von Evan Ndicka bekommt. Auch Coach Juric steht heftig in der Kritik.

In der Serie A sind die Römer inzwischen in die untere Tabellenhälfte abgerutscht. Aus elf Spielen sprangen lediglich 13 Zähler heraus.

Am kommenden Donnerstag gastiert die Roma in der Europa League bei Union Saint-Gilloise. In der Liga wartet am darauffolgenden Sonntag der FC Bologna.