Mühsamer Sieg gegen Absitegskandidat: SSC Neapel bleibt Tabellenführer

Die SSC Neapel hat ihre Tabellenführung in der italienischen Serie A durch ein 1:0 am 9. Spieltag gegen US Lecce gefestigt.

Die SSC Neapel wird auch nach dem 9. Spioeltag Tabellenführer der Serie A bleiben. Der Ex-Meister besiegte das Kellerkind US Lecce etwas mühsam 1:0 (0:0) und hat nun 22 Punkte auf dem Konto. Am Sonntag kommt es zum Verfolgerduell zwischen Titelverteidiger Inter Mailand (17) und Rekordmeister Juventus Turin (16). Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Giovanni Di Lorenzo (73.) die Gastgeber, die einige Chancen hatten und daher verdient ihren siebten Sieg im neunten Saisonspiel feierten. Lecce gelang bisher nur ein Erfolg.