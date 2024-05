US-Fonds neuer Eigentümer von Inter Mailand

Am Wochenende hatte sich Inters scheidender Vorsitzender Steven Zhang, der Sohn des Suning-Gründers Zhang Jindong, darüber beschwert, dass Oaktree bei den Bemühungen um eine Einigung zur Refinanzierung der Schulden nicht kooperieren wollte. In den acht Jahren, in denen Suning Eigentümer war, gewann Inter sieben Titel, darunter zwei Meisterschaften in der Serie A. Im vergangenen Jahr hatte Inter das Champions-League-Finale gegen Manchester City verloren.