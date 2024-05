Nach 21 Jahren: Como Calcio kehrt in die Serie A zurück

Der lombardische Klub hat bereits 13 Saisons in der höchsten italienischen Liga absolviert, die letzte davon 2002/03. Como Calcio hatte in dieser Saison zwischen dem 14. und 18. Spieltag vier verschiedene Trainer, darunter der ehemalige spanische Nationalspieler Cesc Fabregas, der jetzt Co-Trainer ist.

Meister Inter Mailand hat indes seine historische Bestmarke weiter im Visier. Mit dem deutschen Verteidiger Yann Bisseck in der Startelf gewann Inter 5:0 (1:0) bei Frosinone Calcio und könnte damit im Saisonendspurt seinen eigenen Punkterekord knacken. In der Saison 2006/07 hatte Inter am Ende als Meister 97 Punkte, in dieser Spielzeit könnten die Mailänder bei 98 Zählern enden.

Dafür benötigen sie noch zwei Siege aus den verbleibenden zwei Spielen. Bei Frosinone trafen am Freitag Davide Frattesi (19.), der frühere Bundesligastürmer Marko Arnautovic (60.), Tajon Buchanan (77.), der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (80.) und Marcus Thuram (84.).

Den Titel hat Inter bereits seit Wochen sicher, aktuell beträgt der Vorsprung auf den Stadtrivalen und ersten Verfolger AC Mailand 21 Punkte.