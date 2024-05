Leverkusen-Gegner AS Rom bangt nach Remis gegen Juventus weiter um Champions League

Vier Tage vor dem Wiedersehen mit den Rheinländern nach der 0:2-Heimniederlage im Hinspiel musste sich der Hauptstadt-Klub bei seiner Generalprobe gegen Juventus Turin mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Es war ein Dämpfer im Rennen um den fünften und letzten Champions-League-Rang der Serie A.

Romelu Lukaku brachte die Roma nach einer Viertelstunde in Führung. Doch 16 Minuten später traf der Brasilianer Bremer für Rekordchampion Turin schon zum Endstand.

Rom hat damit auf Platz fünf momentan drei Punkte Vorsprung auf Atalanta Bergamo. Der schärfste Rivale der Römer hat allerdings noch zwei Spiele weniger ausgetragen.

Während die Roma gegen Juventus bis zur letzten Minute alles in die Waagschale warf, fuhr Leverkusen in der Bundesliga einen überzeugenden 5:1-Sieg in Frankfurt ein, obwohl Trainer Xabi Alonso einige seiner Stars schonte.