Erfolg ohne festes System: Wie Thiago Motta den FC Bologna zum Champions-League-Kandidaten gemacht hat

Thiago Motta: Bei La Spezia hinderten ihn eine Transfersperre und Covid am Erfolg

Trotzdem wandte sich Spezia Calcio an ihn, als der Verein im Sommer 2021 seinen Erfolgstrainer Vincenzo Italiano an die Fiorentina verloren hatte. "Als wir auf der Suche nach einem neuen Trainer waren, haben wir versucht, die Kandidaten zu analysieren, die mit meinen Vorstellungen von Fußball kompatibel sein könnten. Ziel war es, einen Trainer zu finden, der in der Lage ist, einen Spielstil umzusetzen, der zur Kultur von Spezia passt", erinnert der ehemalige Sportdirektor Riccardo Pecini GOAL.

"Wir haben einige Profile analysiert und uns viele Spiele der zwei oder drei Trainer angeschaut, auf die wir uns konzentriert haben. Am Ende war Thiago derjenige, der all unsere Kriterien erfüllte", führte er aus.

Seine Amtszeit hätte allerdings nicht schlechter beginnen können: Nur elf Tage nach Mottas Amtsantritt von Motta wurde gegen Spezia eine Transfersperre verhängt. Der Kader konnte also nicht mehr verstärkt werden.

"Schon als er ankam, musste er wegen Covid-19 rund 20 Tage in Quarantäne und konnte weder an Freundschaftsspielen noch am Training teilnehmen, was für ihn sehr schwierig war", gab Pecini zu. "Aber er hat es geschafft, sich nur auf seine Arbeit zu konzentrieren und nicht auf all die Probleme, die wir hatten."