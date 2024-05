"Der Lärm des Schweigens": Fans der AC Milan protestieren gegen Vereinsführung

"Der Lärm des Schweigens" war auf einem Transparent zu lesen. Die Fankurve verließ sogar zehn Minuten vor Abpfiff das San-Siro-Stadion. Nur bei der Auswechslung von Rafael Leao hatte es kurzfristig Pfiffe gegeben.

Milan belegt weit abgeschlagen hinter dem bereits als Meister feststehenden Stadtrivalen Inter Platz zwei in der Serie A. Coach Stefano Pioli steht unter Druck. Das Klubmanagement sucht bereits nach einem Nachfolger für die nächste Saison. Zu den möglichen Kandidaten zählen die Portugiesen Sergio Conceicao und Paulo Fonseca.

Am Sonntag war Milan gegen Genua im vierten Spiel in Serie sieglos geblieben. Ein unglückliches Eigentor des deutschen Nationalspielers Malick Thiaw in der 87. Minute kostete dem AC den Sieg.