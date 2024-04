"Nachteil" für die Roma vor Europa-League-Duell gegen Bayer Leverkusen? Duell gegen Udinese neu angesetzt

Roma spricht von "ungerechter Entscheidung"

In einem offiziellen Statement heißt es: "Präsident Casini hat heute eine ungerechte Entscheidung gegen die AS Roma getroffen, die uns zwingt, mit einem Nachteil gegen Bayer 04 Leverkusen anzutreten, was einen unerklärlichen Rückschritt für das gesamte italienische Fußballsystem darstellt. Die Mannschaft, die Spieler und die Mitarbeiter der AS Roma bekräftigen ihren Willen, gegen diese ungerechtfertigten Widrigkeiten zu kämpfen und mit der Unterstützung unserer unglaublichen Fans die besten Saisonziele zu erreichen."

Laut mehreren Berichten aus Italien blockierten die kommenden Gegner in der Serie A, Atalanta, Verona und Empoli, alle eine Verschiebung in den Mai, sodass die Roma nun am Donnerstag gegen Udinese ranmuss.