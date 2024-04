Sorge um Evan Ndicka: Spiel der Roma gegen Udinese nach Zusammenbruch des Ex-Frankfurters abgebrochen

Der Schockmoment ereignete sich in der 72. Minute als Ndicka plötzlich abseits des Spielgeschehens zusammenbrach und sich an die Brust fasste. Der ehemalige Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt wurde mit einer Trage vom Feld gebracht, sorgte aber für leichte Entwarnung, als er den Daumen nach oben reckte.

Roma-Trainer Daniele De Rossi ging anschließend in die Kabine zu seinem Schützling. Nach einer mehrminütigen Unterbrechung kehrte De Rossi zurück und beriet sich mit Udinese-Trainer Gabriele Cioffi sowie Schiedsrichter Luca Pairetto. Anschließend wurde die Partie in der 81. Minute abgebrochen.

Ndicka spielte von 2018 bis 2023 für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und gewann mit den Hessen die Europa League. Im vergangenen Sommer wechselte der 24-Jährige ablösefrei zur Roma.

Die Hessen reagierten am Abend via X: "Momente, in denen Fußball so unwichtig wird. Unsere Genesungswünsche gehen an Evan Ndicka." Weiter hieß es: "Stay strong, Fighter! Unsere Gedanken sind bei dir."