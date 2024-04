"In fünf Jahren für den Ballon d'Or nominiert": Lobeshymne auf Ex-Spieler des FC Bayern München

"Ich wette, dass Kenan Yildiz in fünf Jahren für den Ballon d'Or nominiert sein wird", sagte der 33-jährige Pole im Podcast "Foot Truck" über den 18-jährigen Offensivspieler.

Szczesny ergänzte: "Ich habe schon mit vielen Spielern zusammengespielt, aber ein solches Talent habe ich noch nie gesehen. Ich bin zuversichtlich, dass ich die Wette gewinnen werde."

Yildiz war im Sommer 2022 ablösefrei aus der Jugend des FC Bayern zu Juve gewechselt. In der laufenden Saison wurde der gebürtige Regensburger 21-mal in der Serie A und dreimal in der Coppa Italia eingesetzt, wobei er insgesamt drei Tore erzielte.

Der türkische Nationalspieler steht in Turin noch bis 2027 unter Vertrag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will die "Alte Dame" das Arbeitspapier allerdings vorzeitig ausdehnen.