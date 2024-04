AS Rom gewinnt Stadtderby gegen Lazio - Milan baut Siegesserie aus

Im Vorfeld des Derbys war es am Samstagvormittag zu Zusammenstößen zwischen einer Gruppe von etwa 200 Lazio-Fans und 100 AS-Anhängern gekommen. Die Krawalle ereigneten sich in der Nähe des Stadio Olimpico.

Die Polizei griff ein, um die beiden Gruppen zu trennen und setzte dabei Tränengas ein. Ein Roma-Fan wurde festgenommen.

In einer weiteren Begegnung am Samstagnachmittag besiegte die AC Milan US Lecce ungefährdet mit 3:0 (2:0). Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic brachte die Rossoneri früh in Führung (6.), Routinier Olivier Giroud sorgte für das 2:0 (20.). Nach dem Seitenwechsel besorgte Rafael Leão den Entstand (57.).

Es war der fünfte Ligasieg in Serie für Milan, das als Tabellenzweiter hinter dem souveränen Spitzenreiter Inter beste Chancen auf die Qualifikation für die Champions League hat.