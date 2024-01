Wie Kenan Yildiz bei Juventus auf dem Weg ist, der neue Alessandro Del Piero zu werden: "Talentierter als Cristiano Ronaldo"

© Getty Images

Kenan Yildiz: So läuft es aktuell

Obwohl er gegen Udinese ständig seine Haare berührt hatte - und vielleicht auch, weil er sie sich am nächsten Tag schneiden ließ -, kam die neue Nummer 15 von Juve am nächsten Wochenende erneut zum Einsatz, diesmal beim 1:1 gegen Bologna.

Bis Ende Oktober folgten drei weitere Einsätze in der Serie A. Und am 7. November wurde Yildiz offiziell in die erste Mannschaft befördert, wobei Allegri erklärte: "Kenan wird ein großer Spieler werden."

Es dauerte jedoch nicht lange, bis in der Presse weitere Berichte über Probleme auftauchten. Nach seinem Länderspiel-Debüt für die Türkei als Einwechselspieler beim Sieg gegen Kroatien in der EM-Qualifikation am 12. Oktober wurde Yildiz im darauffolgenden Monat in einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland eingewechselt und erzielte sein erstes Länderspieltor gegen sein Geburtsland. Drei Tage später kam er erneut zum Einsatz, als er von der Bank kam und den Elfmeter herausholte, den Yusuf Yazici zum wichtigen 1:1 gegen Wales in Cardiff verwandelte.

Berichten zufolge waren Yildiz und seine Berater der Meinung, dass seine Leistungen in der Nationalmannschaft bewiesen, dass er noch mehr Spielzeit im Verein verdient hätte. Da sich in dieser Hinsicht aber kaum etwas tat, verdichteten sich die Gerüchte über einen Transfer, als das Januar-Fenster näher rückte und Arsenal, Liverpool, Fenerbahce, Galatasaray und Benfica angeblich Interesse bekundeten.

Allegri brachte Yildiz aber am 15. Dezember beim 1:1 in Genua - seinem ersten Einsatz in der Serie A seit Oktober - spät in die Partie, bevor er ihn acht Tage später gegen Frosinone erneut einsetzte. Yildiz war wieder einmal fest entschlossen, etwas zu zeigen, und brauchte nur zwölf Minuten, um sein Juve-Torkonto mit einem beeindruckenden Solo-Treffer zu eröffnen.

"Für mich ist das der Wahnsinn", sagte ein sichtlich gerührter Yildiz nach dem 2:1-Sieg im Stadio Benito Stirpe DAZN. "Danke an alle. An die Fans, sie sind verrückt, schaut sie euch an! Und danke an den Trainer, der mir eine Chance gegeben hat. Der Mister ist ein toller Trainer für mich. Als er mir gesagt hat, ich solle mir die Haare schneiden, habe ich nicht lange gewartet, sondern das getan, was er wollte. Er hat mir gesagt, ich soll ruhig bleiben und er hat mir heute meine Chance gegeben!"