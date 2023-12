AC Mailand buhlt um Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart

Der italienische Ex-Meister AC Mailand ist in den Transferpoker um Torjäger Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eingestiegen. Laut der Gazzetta dello Sport will Milan die Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den Stürmer bezahlen. Dort soll der 27-Jährige einen Vierjahresvertrag erhalten.

Guirassy hat mit 17 Toren großen Anteil am Stuttgarter Höhenflug. Dadurch hat er das Interesse einiger europäischer Topklubs geweckt. Der VfB will Guirassy unbedingt halten. Zuletzt sorgte Guirassy mit einem Social-Media-Post für Wirbel: In einer Story bei Instagram zeigte er sich wohl auf einem Deck eines Bootes und hielt dabei ein gelb-oranges Kissen vor seiner Brust, als würde er etwas verstecken wollte. Das Oberteil von Guirassy erinnerte mit seiner hellblauen Erscheinung mit schwarzem Ärmelbund stark an das Ausweichtrikot von Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Artikel und Videos zum Thema